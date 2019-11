Munkaerőpiac

Felmérés: továbbra is optimisták a magyar munkavállalók

Továbbra is optimisták a magyar munkavállalók az újbóli elhelyezkedés esélyének és jelenlegi munkahelyük stabilitásának megítélésében; a megkérdezettek 79 százaléka minimum öt évre biztosnak látja a pozícióját a munkahelyén, 81 százalék véli úgy, hogy a cég, amelynél dolgozik öt év múlva is működni fog.



A BNP Paribas Cardif biztosító és a Medián 1200 ember megkérdezésén alapuló, idén ősszel végzett reprezentatív felmérése alapján képzett BNP Paribas Cardif Munkaerőpiaci Stabilitási Index 69 pont lett. Az egy évvel korábbihoz képest 2, az előző negyedévhez képest ugyan 1 ponttal visszaesett, az érték azonban továbbra is optimista hozzáállást mutat.



A mérőszám azt fejezi ki egy 100 pontos skálán, hogy a munkavállalók mennyire bíznak abban, hogy jelenlegi foglalkoztatójuk hosszú távon is munkalehetőséget biztosít számukra.



A felmérésben 13 kérdésben vizsgálták, hogyan ítélik meg a munkavállalók munkahelyük biztonságát, milyen lépéseket tennének munkahelyük megőrzése érdekében, illetve azt, hogy milyennek látják egy új állás megtalálásának lehetőségét.



A kutatásban 93 pontot mértek annál a kérdésnél, hogy mennyire bíznak a munkahelyük fennmaradásában. A megelőző két évben ez az érték 92, illetve 93 pont volt.



Az újbóli elhelyezkedés esélyének megítélésénél most minimális visszaesést mértek, mivel a folyamatosan emelkedő tendencia mellett a tavalyi 56 pont után idén 54-et vett fel ez az érték, az előző negyedévhez viszonyítva pedig 3 pontos csökkenést regisztráltak.



A közleményben Kiss Márk István, a BNP Paribas Cardif biztosító vezérigazgatója kifejtette, hogy a felmérés eredményei továbbra is optimista munkavállalói hangulatról árulkodnak, ezt támasztja alá az újbóli elhelyezkedés esélyének pozitív megítélése és a jelenlegi munkahelybe vetett bizalom mellett a mostani munkahely stabilitásáról vallott meggyőződés is.



A demográfiai változókat figyelembe véve megállapították, hogy az átlagnál továbbra is jobban bíznak a munkahelyükben a 30-39 és 40-49 év közöttiek, a budapestiek és a városban élők, valamint az érettségivel és diplomával rendelkezők.