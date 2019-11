Közlekedés

Elkészült az M70-es autóút mentén az új árvízvédelmi rendszer

Elkészült az M70-es autóút fejlesztésével párhuzamosan megvalósított árvízvédelmi rendszer Murarátka térségében, ahol ezentúl mobilgáttal is védeni tudják a települést. 2019.11.16 05:30 MTI

A pénteki átadáson Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium kereskedelempolitikai és fogyasztóvédelmi feladatokért felelős államtitkára, a térség kormánypárti országgyűlési képviselője felidézte, hogy 2015-ben döntött a kormány az M70-es autóút kétszer egysávos szakaszainak kétszer kétsávossá bővítéséről, ami várhatóan még az év vége előtt elkészül.



A beruházáshoz kapcsolódóan valósult meg Murarátka térségében az új árvízvédelmi rendszer, amelynek szükségét a 2014-es rekordmagas murai árvíz is megerősített.



Az öt évvel ezelőtti árvízi helyzet a Mura egész térségében komoly problémákat okozott. Az újonnan kiépített árvízvédelmi rendszer ezután jelentősen mérsékli a hasonló problémákat - jelezte a képviselő.



Gaál Róbert, a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság igazgatója kifejtette: a 300 méter hosszú védmű a 2014-es, rekordot jelentő árvízszinthez képest több mint 120 centiméterrel magasabb, a földtöltés koronaszélességét pedig háromról négy méterre bővítették.



A településen, közvetlenül a házak mellett átvezető Rátka-patak partján mindkét oldalon 200 méter hosszan vasbeton védművet építettek, a Mura holtágánál földtöltést és vasbeton támfalat húztak fel. A Murarátkán átvezető utat mobilgáttal tudják lezárni, amely mindössze fél óra alatt a helyére illeszthető - mondta a vízügyi szakember.



Mórocz József, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Zala megyei igazgatója arról beszélt, hogy a Mura völgyében eddig is nagy kockázatot jelentett az árvíz az utakra, korábban többször is szükség volt a védekezésre ott is.



Kiss Boglárka, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. szóvivője arról számolt be, hogy az M70-es gyorsforgalmi út Letenye és Tornyiszentmiklós között kibővített szakaszán már zajlik a műszaki átadás. A tervek szerint decemberben teljes hosszában forgalomba helyezik a 13,7 kilométer hosszan, 16,7 milliárd forintból megvalósult fejlesztést.



Az átadást követően már autópályaként, 130 kilométeres sebességgel vehetik igénybe az autósok a korábbi autóúthoz képest sokkal biztonságosabbnak számító utat - tette hozzá a szóvivő.