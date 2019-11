E-cigi

Szigorítás jöhet az e-cigiknél

Változhat az elektromos cigaretta után a jövedéki adó fizetési kötelezettség: a nikotint nem tartalmazó töltőfolyadék is jövedékiadó-köteles termék lehet a jövőben - mondta az InfoRádiónak az RSM vám-, jövedéki és termékdíj-tanácsadás üzletágának vezetője.



Nagy valószínűséggel olyan szabályozás fog életbe lépni, amely szerint a mostanival ellentétben nem csak kifejezetten a nikotintartalmú töltőfolyadékok lesznek jövedékiadó-kötelesek, hanem a "mentesek" is. Ezek fogyasztása és forgalmazása is jövedéki igazgatási és adóztatási kérdés lesz - mutatott rá Falcsik István, az RSM vám-, jövedéki és termékdíjtanácsadás üzletágának vezetője az InfoRádió Adóinfó című műsorában.



Arra a kérdésre, hogy miért változhat a szabályozás, a szakember azt mondta, hogy egyrészt külföldön sem boldogulnak e termékkör pontos kezelésével: van, ahol nem tartozik a jövedéki igazgatás hatálya alá az e-cigaretta és az adóztatási kérdést is másként oldják meg, máshol az egész folyamat jövedéki igazgatás alá tartozik. Ez számos helyen anomáliát okozhat az EU-n belüli szállításoknál, részben a "nyomkövető" elektronikus rendszerben, vagy például azzal, ha az egyik országban egy termék jövedékiadó-köteles, a másikban pedig nem.



Másrészt a szakemberek úgy ítélik meg, hogy a nem nikotintartalmú termék sem biztos, hogy kívánatos. Ilyenkor az adózási és igazgatási intézkedések is alkalmasak arra, hogy visszaszorítsák a termékkör széles körű használatát - mondta Falcsik István.



Felidézte, az ügyben már konkrét javaslatokat is olvastak, az EU-ban ez egy előrehaladott kérdésnek számít. A szakember szerint nagy esély van rá, hogy az új szabályt rövid időn belül be is vezetik.