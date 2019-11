Agrár

AM: megjelentek a referenciaárak és átlaghozam-adatok az idei kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásához

Megjelentek a referenciaárak és átlaghozam-adatok a 2019. évi kárenyhítő juttatás iránti kérelem benyújtásához - tájékoztatta az Agrárminisztérium (AM) csütörtökön az MTI-t.



A közlemény szerint a károsult termelők az idén is a megszokott módon, elektronikus úton tudják majd november elejétől benyújtani a kárenyhítő juttatás iránti kérelmüket a Magyar Államkincstár erre szolgáló internetes felületén. Az idei mezőgazdasági károk után a kárenyhítő juttatás iránti kérelmet november 30-ig azok nyújthatják be, akik kárbejelentést tettek.



A kárenyhítő juttatás iránti kérelemről legkésőbb 2020. március végéig születik döntés, és az igazoltan károsult gazdák eddig kapják meg a juttatást.



A kérelemben a növénykultúra tárgyévi és referencia hozamértéke a megadott referenciaárak felhasználásával állapítható meg. Ha egy növénykultúrára vonatkozóan a termelőnek nem áll rendelkezésre a referencia-időszak valamelyik évére saját hozamadat, akkor a referenciahozam meghatározásához a most közzétett 2014-2018. évi átlaghozam-adatok használhatók fel - közölte az agrártárca.



A kárenyhítő juttatás alapját a tárgyévi hozamérték és a referencia hozamérték különbsége, azaz a hozamérték-csökkenés (termelésiérték-kiesés) jelenti. A kárenyhítő juttatás összege legfeljebb a hozamérték-csökkenés 80 százalékáig terjedhet, ha a károsult gazda rendelkezik megfelelő mezőgazdasági biztosítással.



A 2019. kárenyhítési évben a károsult termelők eddig 296 ezer hektár területre több mint 16 ezer kárbejelentést tettek. Ebből aszálykár mintegy 160 ezer hektárt, jégesőkár 37 ezer hektárt, viharkár 32 ezer hektárt, tavaszi fagykár pedig több mint 28 ezer hektárt érintett.



A kárenyhítési alapban az idei károk kezelésére mintegy 25 milliárd forint áll rendelkezésre jövő év elején - jelezte az AM.