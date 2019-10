Élelmiszerbiztonság

Parlagfüvet tartalmazó készítményt zárolt a Nébih

Összesen mintegy 10 liter illegálisan forgalmazott, emberi fogyasztásra szánt parlagfű terméket vontak ki azonnali hatállyal a forgalomból és vettek hatósági zár alá. 2019.10.30 16:46 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Forrás: Nébih

Több hatósági ellenőrzés során összesen mintegy 10 liter illegálisan forgalmazott, emberi fogyasztásra szánt parlagfű terméket vontak ki azonnali hatállyal a forgalomból és vettek hatósági zár alá a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) ellenőrei egy Zala megyei vállalkozásnál.



A hivatal szerdai tájékoztatása szerint elrendelték az érintett élelmiszerek forgalomba hozatalának tilalmát és visszahívását is.



A vállalkozás az első ellenőrzés után a hatósági rendelkezésnek megfelelően kezdeményezte a cégnél megtalált Parlagfű+ kivonat elnevezésű termék visszahívását, egy későbbi, szúrópróbaszerű ellenőrzés során azonban kiderült, hogy a vállalkozás egy másik, szintén parlagfüvet tartalmazó készítményt is fogalmaz Cseppecske+ néven.



Az előállítónál tartott újabb helyszíni ellenőrzés során kiderült, hogy a vállalkozás a korábbi hatósági intézkedés után a Cseppecske+ termék gyártmánylapját a tiltott parlagfű-összetevő mellőzésével módosította, de nem intézkedett a korábbi gyártásból származó, jogsértő termékek miatt. Kifogás merült fel a termékek nyomon követhetőségével kapcsolatban is.



Az előállító a készítményeket különböző bioboltokban és az interneten árusította, bár a hatályos jogszabályok alapján Európában sem a parlagfű, sem a belőle készült élelmiszerek nem hozhatók forgalomba emberi fogyasztásra szánt termékként - hívta fel a figyelmet a Nébih.



Az eljárás folyamatban van, az ügyben több százezer forintos bírság kiszabása várható.



Az élelmiszerlánc-biztonsági hivatal közleményében kiemelte, hogy az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet Tudományos Tanácsadó Testülete az élelmiszerekben, étrend-kiegészítőkben alkalmazásra nem javasolt növények között tünteti fel a teljes parlagfű növényt, annak citotoxikus (sejtmérgező) hatása miatt.