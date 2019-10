Hitelminősítés

Nem vizsgálta Magyarország adósosztályzatát a Moody's

Ezzel befejeződött Magyarország idei hitelminősítői felülvizsgálati sorozata, amelynek mérlege két felminősítés a másik két globális hitelminősítő, a Standard & Poor's és a Fitch Ratings részéről. 2019.10.26 04:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Nem vizsgálta Magyarország államadós-besorolását a Moody's Investors Service nemzetközi hitelminősítő a péntekre kitűzött időpontban, így nem jelentett be módosítást sem a "Baa3" szintű osztályzatra, sem annak stabil kilátására.



Ezzel befejeződött Magyarország idei hitelminősítői felülvizsgálati sorozata, amelynek mérlege két felminősítés a másik két globális hitelminősítő, a Standard & Poor's és a Fitch Ratings részéről.



A Moody's az Európai Unió (EU) előírásainak megfelelően előre összeállította az európai államadós-besorolások áttekintésének idei menetrendjét, és a magyar szuverén osztályzat idei második potenciális felülvizsgálati időpontját péntekre tűzte ki.



Péntek éjjel Londonban a cég közölte mindazonáltal, hogy ezúttal sem frissítette a magyar államadós-besorolást.



A Moody's az előző, idei első magyar felülvizsgálatot május 3-ára tűzte ki, de akkor szintén nem vizsgálta Magyarország államadós-besorolását, így aznap sem jelentett be módosítást az osztályzatra, sem annak stabil kilátására.



A Moody's legutóbb 2016. november 4-én hajtott végre a kitűzött időpontban módosítást: akkor emelte vissza Magyarországot a befektetési ajánlású kategóriába, az addigi "Ba1"-ről a továbbra is érvényes, stabil kilátású "Baa3"-ra javítva a szuverén magyar besorolást.



Magyarország azóta - a péntekivel együtt - hét előre kitűzött felülvizsgálati időpontban szerepelt a Moody's menetrendjében. Ezek közül a cég hat alkalommal nem hajtott végre újabb felülvizsgálatot, egyszer - tavaly november 23-án - az azóta is érvényben tartott "Baa3" szinten megerősítette a magyar államadós-besorolást és az osztályzat stabil kilátását.

A felülvizsgálat nem kötelező a kitűzött időpontokban. Az EU csak annak előzetes beterjesztését írja elő a hitelminősítők számára, hogy tervezett felülvizsgálataikat mikor hajtanák végre az adott évben, de az nem előírás, hogy a kijelölt napokon végre is kell hajtaniuk e vizsgálatokat.



Február 15-én a Standard & Poor's egy fokozattal "BBB/A-2"-re javította a hosszú és rövid futamidejű, devizában és forintban fennálló magyar államadósság-kötelezettségek besorolását az addigi "BBB mínusz/A-3"-ról.



Egy héttel később, február 22-én a Fitch Ratings ugyancsak egy fokozattal "BBB"-re javította a devizában és forintban fennálló hosszú futamidejű magyar államadósság-kötelezettségek osztályzatát az addigi "BBB mínusz"-ról.



Mindhárom globális hitelminősítő magyar osztályzatának kilátása stabil.



A Moody's jelenlegi "Baa3" magyar besorolása a Fitch és az S&P módszertanában "BBB mínusz"-nak - vagyis e két cég előző magyar szuverén osztályzatának - felel meg. A Moody's így a másik két globális hitelminősítőnél egy fokozattal alacsonyabb besorolást tart érvényben Magyarországra.



A februári felminősítések előtt a Standard & Poor's és a Fitch Ratings egyaránt osztályzatjavítás lehetőségére utaló pozitív kilátással tartotta nyilván a magyar szuverén adósbesorolásokat, a Moody's magyar államadós-osztályzatának kilátása azonban évek óta stabil.



A Moody's júliusban stabilra változtatta az addigi pozitívról a magyar bankrendszer kilátását is, mindenekelőtt azzal a véleményével indokolva a lépést, hogy a magyar bankok pénzügyi mérlegének kockázatmentesítési folyamata jórészt befejeződött, és a következő 12-18 hónapban a kinnlevőség-portfóliók minőségének javulási mozgástere az eddigieknél korlátozottabb lesz.



Magyarország a három globális hitelminősítő további idei felülvizsgálati menetrendjében már nem szerepel.