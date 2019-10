Gazdaság

Tőkét és hitelt kombináló, fix kamatozású hitelprogramot jelentett be az MFB

Januárban jelentették meg a versenyképességi hitelprogramot, amely tőkepótló jellegével, fix kamatozásával és magas összeghatárával hiánypótló finanszírozási lehetőséget jelent a vállalkozások széles körében. A termék elindításának célja az volt, hogy segítse a kis- és középvállalkozások olyan beruházásainak megvalósítását, amelyek jelentősen növelhetik versenyképességüket.



A hitelprogram másik nagy előnye a piacon található konstrukciókhoz képest, hogy a hitelösszeg maximum 35 százalékig ballon típusú forrást biztosít - közölte az MFB.



A tájékoztatás szerint az életbe lépő módosítások lényege, hogy az MFB versenyképességi hitelprogram a tőke és a hitel konstrukció kombinálásával, a korábbinál lényegesen alacsonyabb minimum összegtől biztosít finanszírozást olyan vállalkozásoknak, amelyek kockázati tőkeprogramokat vesznek igénybe. Az eddigi egymilliárd forintos minimum összegről ebben az esetben 100 millió forintra csökken a legalacsonyabb hitelösszeg, amelynek maximuma nem változik, továbbra is jelentős, 10 milliárd forint marad.



A hitelprogram olyan vállalkozások számára is elérhető, amelyek tőkefinanszírozást nem vesznek igénybe, itt egymilliárd forint az igényelhető minimális összeg.



A fix kamatozás megtartása mellett futamidőtől és ügylettől függően a forint alapú hitel esetében évi 2,4-3,9 százalékos minimális alapkamattal, míg az euró alapú kölcsönnél évi 1,6-2,4 százalékos minimális alapkamattal számolhatnak a vállalkozások. A kamat végső mértéke függ az ügylet jellegétől, az ügyfél minősítésétől, a futamidőtől és a fedezetektől.



Az MFB versenyképességi hitelprogram továbbra is széleskörűen felhasználható, a versenyképességet növelő hagyományos beruházási célok mellett tartós forgóeszköz-finanszírozásra és akvizícióra is fordítható. Utóbbi esetben kiemelt cél az egyre több cégnél jelentkező generációváltás problémáját megoldó felvásárlás finanszírozása is - hívta fel a figyelmet a fejlesztési bank.



A futamidő változatlanul maximum 15 év lehet. A hitelt mind az agrár, mind pedig az egyéb ágazatokban tevékenykedő cégek igényelhetik. A törlesztési lehetőségek továbbra is rugalmasak, minél inkább alkalmazkodva a cégek életciklusához, aktuális piaci helyzetéhez - áll a közleményben.



A versenyképességi hitelprogram közvetlenül az MFB-nél igényelhető, a megújult feltételek és a részletes dokumentáció elérhető a www.mfb.hu oldalon.