Világgazdaság

Leépítéseket kezd a Brose német autóipari beszállító

Leépítéseket kezd a Brose német autóipari beszállító, a Magyarországon is tevékenykedő társaság csütörtöki közleménye szerint 2000 munkahelyet szüntet meg Németországban.



A Brose közleménye szerint a globális verseny arra kényszeríti a céget, hogy bizonyos feladatokat áttelepítsen "alacsony bérköltségű országokba".



Mint írták, egy több százmillió eurós költségcsökkentési programot indítanak, amelynek révén fokozatosan, 2022-ig szűnnek meg a felszámolandó állások. Így például a 200 embernek munkát adó wuppertali üzemükből áthelyezik az ajtózáró rendszerek gyártását, de babmergi, hallstadti, würzburgi és berlini, valamint a 100 éve működő coburgi gyárukban is lesznek leépítések.



Kifejtették, hogy a munkahelyek megszüntetése mellett átszervezik a vállalat működését és a digitalizációra összpontosítanak. Az eddiginél több szoftverfejlesztőt és más informatikai szakembert alkalmaznak majd, és reményeik szerint az alkatrészekre, szenzorokra és szoftverekre építve olyan "intelligens termékeket" fejlesztenek, amelyek révén a Brose "a jövőben is vonzó partner lesz az ügyfelek számára".



Az 1908-ban alapított vállalat szakterülete a mechatronika, a többi között ajtó-, fedél- és ülésmozgató rendszereket készít autógyártóknak. Az egyik legnagyobb családi tulajdonban lévő autóipari beszállító, 23 országban több mint 26 ezer embert foglalkoztat, értékesítési árbevétele tavaly 6,263 milliárd euró (2098 milliárd forint) volt, várakozása szerint az idén 6,195 milliárd euró lehet.



A Brose Magyarországon a kecskeméti Mercedes-gyár beszállítójaként tevékenykedik, 2011-ben megnyitott üzemükben ajtókhoz készítenek elektronikai rendszereket.