Nébih

Több tonna növényvédőszert foglalt le Szabolcs megyében a Nébih

hirdetés

Több mint 2,2 tonna számos szempontból problémás növényvédőszert vont ki a forgalomból a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szalka-Agro Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. üzletében, a bírság akár több millió forint is lehet - közölte a Nébih csütörtökön az MTI-vel.



A közlemény szerint a Nébih a növényvédőszereket is forgalmazó mátészalkai üzletet szeptemberben ellenőrizte, amely során 248 problémás tételt találtak, 2277 kilogramm mennyiségben.



A termékek között voltak lejárt felhasználhatósági idejű, sérült, bontott csomagolású, hiányos jelölésű, nem nyomon követhető, engedéllyel nem rendelkező (visszavont), engedélytől eltérő címkéjű, valamint idegen nyelvű címkével ellátott növényvédőszerek is.



Az ellenőrzés során kiderült az is, hogy a telephelyen két olyan helyiségben is tároltak növényvédőszereket, amelyek nem feleltek meg az ezen készítmények raktározására vonatkozó előírásoknak.



A Nébih azonnali hatállyal elrendelte a termékek forgalomból való kivonását és megtiltotta azok újbóli forgalomba hozatalát, a céggel szemben a hatósági eljárás folyamatban van - írták.