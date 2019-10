Gazdaság

Tengervízből állítanak elő ivóvizet egy magyar fejlesztéssel Tunéziában

Tengervízből állítanak elő ivóvizet egy magyar fejlesztés segítségével, a tengervíz-sótalanító konténert idén júliusban üzemelték be Tunéziában - mondta Kiss Adrián, a Hungarian Water Technology Corporation ügyvezetője az M1 aktuális csatornán szerdán.



A konténer egy halászkikötőnek és egy katonai támaszpontnak biztosít egészséges ivóvizet.



Az ügyvezető felhívta a figyelmet arra, hogy a létesítmény kritikus helyszínen van, az Afrikából érkező migrációnak leginkább kitett területen. Ezzel a magyar fejlesztéssel szeretnének hozzájárulni ahhoz, hogy minél többen jussanak egészséges ivóvízhez és maradjanak az országban - mondta.



A technológia napi 50 köbméter kapacitású. Eddig évente mintegy öt-hat hónapig volt elérhető ivóvíz a kikötőben és környékén, most az év minden napján hozzáférhető az ivóvíz, ami elegendő a helyi halfeldolgozáshoz is.



Kiss Adrián jelezte azt is, hogy szeretnék a közelben lévő tunéziai-líbiai határátkelőhöz, valamint egy 20 ezer lakosú településre is eljuttatni a technológia által megtermelt vizet.



Az ügyvezető hangsúlyozta, ez az első magyar referencia, amely tengervízből közvetlenül állít elő ivóvizet.