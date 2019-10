Thomas Cook-csőd

A Neckermann Magyarország sikeresen kezeli a nehézségeket, új utakat is hirdet

A cég arra számít, hogy a népszerű ajánlatok jelentős részét az év végéig újra meg tudják hirdetni. 2019.10.10 19:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Neckermann Magyarország az elmúlt hetekben sikerrel kezelte a külső okokból eredő nehézségeket, pénzügyi helyzete stabil, és megkezdte a jövő tervezését - közölte a csődbe jutott Thomas Cook magyarországi érdekeltsége csütörtökön az MTI-vel.



A Neckermann Magyarország a foglalásokat a szerződések szerint teljesíti, és talál megoldást akkor is, ha külső okok ezt akadályozzák - írták. Az utasok kérésére visszafizetik a befizetett előleget és díjat azokra az utakra is, amelyeket a csődbe jutott anyavállalata, a Thomas Cook Austria lemondott.



Megkezdték az árualap újraszervezését és a honlap átdolgozását is, kínálatukat pedig a visszaesést követően folyamatosan bővítik - olvasható a közleményben. A cég arra számít, hogy a népszerű ajánlatok jelentős részét az év végéig újra meg tudják hirdetni.



A Thomas Cook csoport brit tagja szeptember 23-án, osztrák, lengyel német leányvállalatai pedig két nappal később jelentettek csődöt. A Neckermann Magyarország az MTI érdeklődésére korábban azt közölte, hogy tovább működik mint a magyar kereskedelmi törvény szerint önálló társaság.