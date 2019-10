Mezőgazdaság

AM: eredményes volt az őszi betakarítás

Eredményes volt az őszi betakarítás, és az őszi vetések eddigi kilátásai is kedvezőek - mondta az Agrárminisztérium (AM) agrárpiacért felelős helyettes államtitkára szerdán Budapesten.



Tarpataki Tamás közölte, hogy az őszi búza, a durumbúza, az őszi árpa, a tavaszi árpa, a rozs, a zab, a tritikálé és a repce betakarítása országszerte több mint 1,66 millió hektárnyi területre terjedt ki, a termés teljes mennyisége 7,82 millió tonna. Tavaly 1,74 millió hektáron 7,93 millió termett.



A gazdálkodók az idén jó terméshozamokat értek el, a termésmennyiség visszaesése főképp a termőterület mérsékelt csökkenésével magyarázható - tette hozzá a helyettes államtitkár.



Őszi búzából csaknem 952 ezer hektáron megközelítőleg 5 millió tonna termett, tavaly 985 ezer hektáron 5 millió tonnánál kicsivel több. A hektáronkénti termésátlag meghaladta a tavalyit és az utóbbi 5 év átlagát is.



Az őszi árpa 218 ezer hektárt meghaladó területe több mint ezer hektárral, az 1,195 millió tonnás termés pedig több mint 100 ezer tonnával nagyobb a tavalyinál. Éves összevetésben 10 százalék feletti a hektáronkénti termésátlag bővülése az idén.



A repce termőterülete 331 ezer hektárról 296 ezer hektárra szűkült egy év alatt, a termésmennyiség 1 millió tonnáról 870 ezer tonnára esett, a hektáronkénti hozam ugyanakkor alig csökkent.



A kukoricából a tavalyinál több mint 40 ezer hektárral nagyobb, de az elmúlt 5 év átlagánál 7 százalékkal kisebb területen, csaknem 982,7 ezer hektáron 7,8-8 millió tonna teremhet. Tavaly 7,92 millió tonna volt a termés, az elmúlt 5 év átlagához képest körülbelül másfél százalékos lehet a visszaesés. A hektáronkénti átlaghozam 8,49 tonnáról 7,9 tonnára csökkent a tavalyi kiemelkedő hozamhoz képest, az elmúlt 5 év átlagát ugyanakkor több mint 5 százalékkal haladja meg.



A napraforgó betakarítása csaknem teljes. A tavalyinál több mint 50 ezer hektárral kisebb területen, 561,7 ezer hektáron 3 tonna körüli hektáronkénti átlaggal körülbelül 1,7 millió tonna terem az idén. A teljes mennyiség ugyan elmarad a korábbi évekétől, de hektáronkénti terméshozam a tavalyit több mint 1 százalékkal, az 5 éves átlagot csaknem 6,5 százalékkal haladhatja meg.



A szója körülbelül 170 ezer tonnányi termést adhat 2019-ben, ami 5 ezer tonna körüli visszaesés tavalyhoz képest, de 6 százalékkal haladja meg az elmúlt 5 év átlagát.



A helyettes államtitkár elmondta, hogy az őszi talajmunkáknak és a vetésnek jót tett az elmúlt hetek időjárása, a termőterület kétharmadán már befejeződött a vetés.



A Gabonatermelők Országon Szövetségének elnöke a terméskilátásokat értékelve kiemelte, hogy a 3 tonna körüli napraforgóátlag világszinten is rekord, kukoricából ugyanakkor a tavaszi szárazság miatt a várakozásokhoz képest hektáronként 1-1,5 tonnával kevesebb termett. Petőházi Tamás hozzátette, hogy az őszi vetések jól haladnak, jelentősebb arányban már csak az őszi búza munkálatai vannak hátra.

A szövetség elnöke kifejtette, hogy a gabona világkereskedelmének irányai megváltoztak, mivel az afrikai sertéspestis visszavetette a kínai takarmányigényt. Ugyanezért viszont a kereslet nő a jó minőségű európai sertéshús iránt, ahol a disznótartás várható fellendülése újra magával húzhatja a kukorica iránti keresletet, és azzal együtt a felvásárlási árakat is - tette hozzá.