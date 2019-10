Légi

Thomas Cook-csőd: befejeződik a brit utasok hazaszállítása

Thomas Cook-csőd: befejeződik a brit utasok hazaszállítása

A brit polgári repülésügyi hatóság (CAA), amely a hazaszállítási műveletet szervezi, vasárnap közölte: a Matterhorn-művelet nevű - a Thomas Cook súlyosbodó pénzügyi helyzetének híreire már korábban kidolgozott - készenléti terv két hetében eddig 140 718 utas térhetett vissza Nagy-Britanniába 679 bérelt járattal.



A repülésügyi hatóság tájékoztatása szerint a művelet zárásaként vasárnapra tervezett 24 járattal hozzávetőleg további 4800 utas tér haza; az utolsó gépek várhatóan hétfő hajnalban szállnak le Nagy-Britanniában.



A Thomas Cook csődjének szeptember végi bejelentése idején csaknem 150 ezer brit utas tartózkodott külföldi üdülőhelyeken az utazási iroda szervezésében.



Mivel a cég azonos nevű saját nagy-britanniai légitársasága is beszüntette tevékenységét, a brit kormány megbízásából a CAA bérelt repülőgépekkel gyakorlatilag légihidat létesített az utasok hazaszállítására.



A CAA vasárnapi beszámolója szerint szombaton, a program utolsó előtti napján 22 charterjárattal 3994 utas tért vissza Nagy-Britanniába.



A brit repülésügyi hatóság már a Thomas Cook csődje után közölte, hogy a Matterhorn-művelet október 6-ig tart.



A vasárnapra tervezett, hétfő hajnalban érkező utolsó gépekkel együtt összesen 703 charterjárat érkezik brit repülőterekre a Thomas Cook utasaival.



A programban 150 bérelt repülőgép vett részt.



A CAA vasárnapi tájékoztatása szerint a hazaszállított brit utasok hozzávetőleg 94 százaléka abban az időpontban indult vissza Nagy-Britanniába, amikor a Thomas Cooknál lefoglalt üdülése egyébként is véget ért volna.



Az 1841-ben Thomas Cook üzletember által alapított cég világszerte 22 ezer, Nagy-Britanniában 9 ezer alkalmazottat foglalkoztatott, és 94 repülőgépből álló saját nagy-britanniai légitársasága is volt.



A cég hónapok óta pénzügyi nehézségekkel küszködött; a március 31-én zárult fél évről 1,5 milliárd font (560 milliárd forint) adózás előtti veszteséget jelentett.



A cég megmentéséről az utolsó pillanatig folytak a tárgyalások a részvényesekkel és lehetséges külső befektetőkkel, de a megbeszélések végül eredménytelenül zárultak, és a CAA szeptember 23-án hajnalban jelentette be hivatalosan, hogy a Thomas Cook beszüntette működését.



A brit repülésügyi hatóság a továbbiakban a jövőbeni időpontokra brit utasok által lefoglalt, a Thomas Cook csődje miatt törölt 360 ezer külföldi üdülés befizetőinek kártalanítására összpontosítja figyelmét. Ez azokra az utakra vonatkozik, amelyek a brit kormány által kidolgozott, a CAA által felügyelt pénzügyi védőmechanizmus (ATOL) hatálya alá esnek.



A hétfőn záruló hazaszállítási légihíd Nagy-Britannia történetének eddigi legnagyobb ilyen jellegű békeidőbeli művelete.

A Thomas Cook brit utasainak hazaszállítása a brit kormány becslése szerint 100 millió fontba (több mint 37 milliárd forintba) került, kétszer annyiba, mint a Monarch brit légitársaság csődje után végrehajtott hasonló művelet.



A Monarch 2017 októberében ment csődbe, 110 ezer utast külföldön hagyva. Az ő hazaszállításuk volt a mostani akcióig a legnagyobb ilyen jellegű békeidőbeli művelet Nagy-Britanniában.