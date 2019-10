Környezetvédelem

Elindítja Zöld Bolygó kezdeményezését a Magyar Reklámszövetség

A szervezet rövid távon gyakorlati lépéseket szeretne tenni, és csatlakozni kíván a környezeti terhelés sürgős csökkentésével kapcsolatos kezdeményezésekhez.

A Magyar Reklámszövetség (MRSZ) elindítja Zöld Bolygó kezdeményezését, ezzel a kommunikációs iparág szereplőinek fenntartható működésre való átállását szeretnék ösztönözni - tájékoztatta a szervezet kedden az MTI-t.



A közlemény szerint a reklámszövetség elnöksége úgy döntött, hogy a szervezet rövid távon gyakorlati lépéseket szeretne tenni, és csatlakozni kíván a környezeti terhelés sürgős csökkentésével kapcsolatos kezdeményezésekhez.



A Zöld Bolygó projekttel támogatni szeretnék tagjaikat, valamint a kommunikációs iparág minél több, szövetségen kívüli szereplőjét is egy környezettudatos, a környezeti terhelést minimalizáló gyakorlat napi rutinná tételében - jelezték.



Kezdeti lépésként a reklámszövetség kidolgozta felhívását, amelyben javasolják, hogy a konferenciákon, tréningeken, workshopokon a résztvevők ellátásakor mellőzzék az egyszer használatos műanyagok használatát, és kérik a résztvevők nevét tartalmazó műanyag tartók használatának mellőzését is. Ajánlják a PET palackos italok teljes mellőzését a konferenciákon, tréningeken, workshopokon, illetve a céges belső rendezvényeken, értekezleteken, második lépésben pedig a PET palackok teljes elhagyását a munkahelyi környezetben.



A javaslatok között szerepel a papírhasználat radikális csökkentése a cégek napi működése során, a céges marketing (reklám) kiadványok nyomtatott formában való megjelentetésének korlátozása, beszüntetése, valamint a műanyagból készült ajándéktárgyak és hordozó tasakok, reklámszatyrok teljes elhagyása.



Javasolja a reklámszövetség a tagszervezeteinek a nem autóval való munkába járás dolgozói támogatását.



Ajánlják lehetőség szerint mindezek megjelenítését a reklámokban, reklámfilmekben, hirdetésekben.



A közlemény szerint a reklámszövetség további javaslatokat vár tagjaitól, ezek lehetnek bármely cég által megvalósítható általános javaslatok, de cég-, illetve tevékenységspecifikus kezdeményezések is.



A szervezet a legjobb kezdeményezéseket évente egyszer Zöld Bolygó díjjal ismeri el, ezeket minden évben április 22-én, a Föld Napján adják majd át.