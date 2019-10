Termés

AM: kedvezőek az őszi betakarítású növények terméskilátásai

Kedvező termést ígérnek az őszi betakarítású növények, aratásuk időben megkezdődött - közölte az Agrárminisztérium (AM) hétfőn az MTI-vel.



A közlemény szerint a kukorica közel 983 ezer hektáros vetésterülete idén tavalyhoz képest 4,6 százalékkal nőtt. A terméshozam az elmúlt öt év átlagánál várhatóan 9,5 százalékkal lesz magasabb, hektáronként 8,2 tonna körül lehet. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) 8 millió tonnára becsüli az idei termést.



Jelenleg is zajlik a napraforgó aratása, az 570 ezer hektáros terület közel feléről már a raktárakba került a termés. A hozamok ennél a növénynél is kedvezőek: a hektáronként 3 tonna körüli érték 7,1 százalékkal haladja meg az ötéves átlagot. A NAK becslése alapján az idei termésmennyiség elérheti az 1,7 millió tonnát.



Cukorrépából a termés idén várhatóan kissé meghaladja a 880 ezer tonnát. Az első mérések szerint országos átlagban a terméshozam hektáronként 65 tonna felettinek ígérkezik, és a cukortartalom is megfelelő lesz.



A szója vetésterülete tavalyhoz képest változatlan, a termést idén 173 ezer tonnára becsülik. A várható hozamok megközelítik a hektáronkénti 3 tonnát, ami az elmúlt öt év javuló átlagához képest 15,8 százalékos emelkedés. Az AM szerint ez azt jelzi, hogy a növény egyre gazdaságosabban és versenyképesebben termelhető az országban.