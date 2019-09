Nébih

Sertéspestist mutattak ki Pest megyében elhullott vaddisznókban

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal tájékoztatása szerint miután a Budakeszi Erdészet elkerített vadászterületéről több esetben is vaddisznók elhullását jelezték, az országos főállatorvos elrendelte a vaddisznótetemek fokozott keresését a területen és az ott kilőtt vadakból is mintákat vettek. A Nébih laboratóriumába beérkező több tucat minta közül ötnél szombaton az ASP vírus jelenlétét igazolták a vizsgálatok - közölték.



Ezért az országos főállatorvos elrendelte a vadaskert kerítéssel határolt részén a vaddisznó-állomány felszámolását, és kijelölnek egy fertőzött, valamint azon belül a járványügyi védekezés szempontjából fontos, szigorúan korlátozott területet.



A Nébih szerint a fertőzés megjelenésének okára a járványügyi nyomozás adhat majd magyarázatot. Valószínűsítik, hogy emberi közvetítéssel érkezett a vírus a vadasparkba, mert az Magyarországon vaddisznókban az érintett területtől távol van csak jelen. Az elmúlt hetekben azonban több olyan külföldi is járt a területen, akik ASP-vel súlyosan fertőzött országból érkeztek, de akár hazai fertőzött régiókból is behurcolhatták a betegséget - írták.



A közleményben hangsúlyozták: az afrikai sertéspestis az emberre nem veszélyes, de a megbetegedett állatok leölése és a kereskedelmi korlátozások jelentős gazdasági kárt jelentenek. Ezért a Nébih szerint a legfontosabb továbbra is a járvány házi sertésekre történő továbbterjedésének megakadályozása, amelyhez elengedhetetlen az állattartók részéről a járványvédelmi előírások maradéktalan betartása.



Felhívták az állattartók figyelmét arra, hogy a sertéseket állati eredetű anyagot tartalmazó élelmiszer-hulladékkal - azaz "moslékkal" - tilos etetni, és ha hirtelen lázas megbetegedést, vérzéses tüneteket vagy elhullást észlelnek a sertésállományában, akkor 24 órán belül értesíteni kell az állategészségügyi szolgálatot.



Mivel a vírust a kirándulók is továbbterjeszthetik, a Nébih azt kéri, lehetőség szerint egyelőre ne látogassák az érintett területet, és általánosságban véve ne hagyjanak élelmiszer-hulladékot erdőkben, cipőiket pedig alaposan tisztítsák, mossák le a kirándulás után.



Az ASP betegségről, az amiatt elrendelt előírásokról, korlátozásokról, valamint az érintett területekről részletes és folyamatosan frissülő információk találhatók a Nébih weboldalán.