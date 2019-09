Tőzsde

Devizapiac - Újabb történelmi mélypontra gyengült a forint pénteken

Az euróval szemben újabb történelmi mélypontra gyengült a forint pénteken, egy euró 336,33 forint is volt napközben. Estére erősebben állt a forint jegyzése a bankközi piacon a főbb devizákkal, így az euróval szemben is a reggeli szintekhez képest.



Este hét órakor az euró 335,12 forintot ért, reggel negyed nyolckor a jegyzés 335,62 forinton állt.



A svájci frankkal és a dollárral szemben is erősödött a forint. A svájci frank árfolyama a reggeli 309,23 forintról 309,15 forintra, a dollár árfolyama 307,28 forintról 306,20 forintra csökkent.



Az euró a reggeli 1,0922 dollár után este 1,0944 dolláron állt.