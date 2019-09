Turizmus

Thomas Cook-csőd: semmi nem indokolja, hogy a Neckermann is csődbe menjen

Semmi nem indokolja, hogy a Thomas Cook magyar leányvállalata, a Neckermann utazási iroda is csődbe menjen - mondta Kiss Róbert Richárd turisztikai szakújságíró kedd reggel az M1 aktuális csatornán.



A szakértő szerint a Neckermann biztonságban van, hiszen erős, nagy cégről van szó, amely komoly adófizetőnek számít.



Ugyanakkor nagyon fontos, hogy ne alakuljon ki pánikhangulat a cég körül - tette hozzá.



A Thomas Cookról elmondta, mintegy 22 ezer munkavállalója és 600 ezer utasa volt a hétfőn csődbe ment utazási irodának.



A cég méretei miatt a csődnek nagyon nagy hatása van, így Magyarországra is kihat - mondta Kiss Róbert Richárd.



A csőddel egy olyan cég ment tönkre, amely fontos részt vállalt az utaztatáson alapuló turizmus megteremtésében. Mégsem kell temetni ezt a fajta turizmust, hiszen továbbra is igény van utazási irodákra - vélte a szakértő.