Fogyasztóvédelem: gyakori a panasz az újsághirdetések alapján rendelt termékeknél

Gyakran érkeznek panaszok a fogyasztóvédelemhez az újsághirdetések alapján rendelt termékek miatt - mondta Kispál Edit, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének szóvivője az M1 aktuális csatorna szombat délelőtti műsorában.



Közlése szerint előfordul, hogy hiányosak a csomagok, alkalmatlanok a termékek, de gyakori az is, hogy a cégek elérhetetlenné váltak. Utóbbi azért is probléma, mert ha a vevők nem tudják hova, kinek kell akár visszaküldeni a terméket, akkor nem tudják gyakorolni úgynevezett indoklás nélküli elállási jogukat.



A szóvivő felhívta a figyelmet arra, jogszabály biztosítja, hogy a vevők a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elálljanak a vásárlástól. Ekkor a terméket vissza kell küldeni, és cserébe a teljes kifizetett összeget vissza kell kapnia a vevőnek.



Mindezek nyomán a hirdetések alapján történő rendelésnél kiemelten fontos, hogy a vevő tudja, kivel köt szerződést. A cég neve mellett szerepelnie kell minden elérhetőségének is - emelte ki Kispál Edit.



Ha valakit kár ért, a Békéltető Testülethez fordulhat. E testületek minden megyében működnek, a szükséges formanyomtatványt kormányhivataloknál is lehet kérni - közölte a szóvivő.