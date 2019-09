Távközlés

Karbantartást végez hétvégén a Telenor

hirdetés

Hétvégén tervezett karbantartást végez ügyfélkiszolgáló rendszerein a Telenor, ez a szolgáltató mintegy 3 millió ügyfelét érinti. Telefonálni ezalatt zavartalanul lehet, ahogy SMS-t küldeni és mobilinternetet használni is, az ügyintézés azonban nem lesz lehetséges sem személyes, sem online csatornán.



Az MTI-nek küldött csütörtöki tájékoztatás szerint a karbantartás szeptember 20-án pénteken éjjel 21.30 órától szeptember 22-én vasárnap 18.00 óráig tart majd.



A Telenor üzletei nyitva tartanak, ám a karbantartás ideje alatt számos ügyet nem lehet intézni sem személyes, sem online ügyintézési csatornán, sem telefonos ügyfélszolgálaton. Így nem lehet majd telefonszámlát befizetni, új előfizetői szerződést kötni, vagy meglévő szerződést módosítani, készüléket vásárolni. A SIM kártya csere, a tarifacsomag váltás, a feltöltőkártyás adategyeztetés, az egyenleg lekérdezés, egyenleg feltöltés vagy adatjegy vásárlás sem lesz elérhető.



A rendszerkarbantartás ideje alatt továbbra is folyamatosan elérhetőek a hálózati/hírközlési szolgáltatások, belföldön és roaming esetén egyaránt, tehát zavartalanul lehet telefonálni, SMS-t küldeni, mobilinternetet használni, elérhető a mobil-parkolás, az autópályamatrica-vásárlás és a szerencsejáték-megrendelés is.



A fejlesztés célja az ügyintézés megkönnyítése, kényelmesebbé tétele - írták a közleményben. A szolgáltató kéri ügyfeleit, hogy lehetőség szerint a karbantartási időszakon kívül végezzék el aktuális teendőiket. További információk, részletek itt olvashatóak.