Fontos határidőre figyelmeztet az MNB

Október 31-ig kell adataikat egyeztetniük azoknak a banki, biztosítói, nyugdíjpénztári ügyfeleknek, akiket erről szolgáltatójuk értesített; adategyeztetés hiányában novembertől a banki ügyfelek például nem kezdeményezhetnek új tranzakciót a számlájukon - hívta fel a figyelmet szerdai közleményében a Magyar Nemzeti Bank (MNB).



A banki folyószámlával rendelkezők mellett a magyarországi székhellyel, fiókteleppel vagy telephellyel rendelkező önkéntes egészség- és nyugdíjpénztárak, befektetési szolgáltatók, és életbiztosítók ügyfeleire is vonatkozik az előírás. A legjelentősebb bankok bővített ügyintézői létszámmal végzik el az ügyfél-átvilágítást a várakozás elkerülése érdekében - tették hozzá.



Számos intézménynél az azonosítási adatok nem csak személyesen, de intézménytől függően postán, elektronikus levélben, esetleg netbankon, vagy élő videóbankon keresztül is megadhatóak.



Csak azoknak kell adataikat egyeztetniük, akik 2017. június 26. előtt kötöttek pénzügyi szerződést, és akikről pénzügyi intézményük időközben nem szerezte be a hiányzó adatokat. Az elmúlt hónapokban kizárólag ők kaptak értesítést, a többieknek nincs teendőjük - tették hozzá.



Az MNB javasolja az ügyfeleknek, hogy ne hagyják az utolsó pillanatra az adategyeztetést, annak lehetséges módjairól az adott pénzügyi intézmény honlapjain, telefonos ügyfélszolgálatain lehet tájékozódni.



Az azonosítás során lemásolják a fogyasztó lakcímét és személyazonosságát igazoló fényképes okmányokat, emellett írásban arról is nyilatkoznia kell, hogy kiemelt közszereplőnek vagy annak közeli hozzátartozójának, közeli kapcsolatban álló személynek minősül-e. A gazdasági társaságoknál a cég nevében rendelkezésre jogosultak, illetve képviselők személyi és lakcím okmányát kell lemásolni, közölni kell a vállalkozás adószámát (ha nincs még nyilvántartva), és ki kell tölteni egy, a korábbinál részletesebb tényleges tulajdonosi nyilatkozatot - írta az MNB.



A Pénzügyminisztérium korábban közölte: a kötelező adategyeztetés a pénzmosás elleni jogszabályok által előírt kötelezettség, ami lakossági és vállalati ügyfelekre egyaránt vonatkozik.



A kötelező banki adategyeztetésre június 26-a volt az első határidő, amelyet október 31-éig hosszabbítottak meg.



Magyarországon a bankok több mint 10,6 millió pénzforgalmi számlát vezetnek. Amennyiben a határidőig nem történik meg az adategyeztetés, úgy a hiányzó adatok pótlásáig a számlák használatát a pénzintézetek korlátozzák. Ha az ügyfél később végrehajtja a szükséges átvilágítást, a bankszámlát érintő blokkolást az adott pénzintézet feloldja.



Kovács Levente, a Bankszövetség főtitkára az M1 aktuális csatornán szeptember 9-én ismertette, hogy mintegy félmillió lakossági, illetve csaknem 150 ezer vállalati ügyfél nem tett még eleget a kötelezettségnek. Ez a lakossági számlák 5, a céges ügyfelek 10-15 százalékát jelenti.