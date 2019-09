Gazdaság

Rekordszámú magyarországi cég mutatkozott be az aradi Agromalim szakkiállításon

Rekordszámú, összesen huszonkét magyarországi partnerének biztosított bemutatkozási lehetőséget a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. az idén 30. alkalommal megrendezett aradi Agromalim agrár- és élelmiszeripari szakkiállításon.



A kollektív nemzeti standon bemutatkozó magyar vállalkozások termékportfóliója az agráripar szinte valamennyi szegmensét lefedte, bemutattak egyebek mellett kiváló minőségű borokat, prémiumkategóriás élelmiszereket, mezőgazdasági kisgépeket, takarmányokat, valamint különböző speciális mérőműszereket is a vasárnap zárult négynapos rendezvényen.



A CED közleménye kiemeli, hogy Románia tavaly Magyarország negyedik legfontosabb exportpiaca volt, a magyar kivitel meghaladta az 5,3 milliárd eurót, a mezőgazdasági eredetű termékek exportjának mintegy 11 százaléka irányult a román piacra.



Hozzáteszik, hogy az Agromalim már tavaly is a legsikeresebb kiállítások közé tartozott, a CED partnerei több mint 110 millió forint értékű ügyletet realizáltak a részvételnek köszönhetően, és számos hosszú távú együttműködést alakítottak ki.



A CED az idén két kísérőrendezvényt is szervezett. Aradi regionális képviseletével együttműködve XX. Magyar-Magyar Gazdatalálkozó címmel szakmai fórumot tartottak, ahol a cégek átfogó tájékoztatást kaptak egyebek mellett az uniós agrárpolitika aktualitásiról, a román mezőgazdaság helyzetéről. Emellett az Aradi Kereskedelmi Kamara közreműködésével célzott üzletember találkozót is szervezett a CED az Agromalimon résztvevő partnerei számára a közlemény szerint.