A Market Építő Zrt. építheti fel a Mol székházát

A Mol Nyrt. a Market Építő Zrt.-t választotta új, Kopaszi-gát mellett épülő székháza generálkivitelezőjének, amely több hazai alvállalkozóval közösen kezdi el a Mol Campus építését. Az épület 2500 munkavállaló számára biztosít majd modern munkakörnyezetet - közölte a Mol csütörtökön az MTI-vel.



A közlemény szerint a Mol 2018 őszén írt ki egy zártkörű tendert a kivitelező kiválasztására, amelyre négy vállalat kapott meghívást, olyan európai és Európán kívüli nemzetközi cégek, amelyek többek között Oroszországban, Törökországban, Hollandiában is jelen vannak.



A legjobb ajánlatot négy körben választották ki. Az elbírálás során a Mol döntéshozói az árajánlaton kívül olyan szempontokat is figyelembe vettek, mint a vállalatok korábbi referenciái, a pályázat során elkészített műszaki alternatívák átgondoltsága, számossága, valamint a magyar alvállalkozók bevonása.



A kivitelezői szerződés szeptember 12-i aláírását követően indulnak a munkálatok, az új székház várhatóan 2022-re épül fel.



Az épület terveit a világ egyik legismertebb építészstúdiója, a Foster+Partners készítette el, magyar partnerével, a FintaStúdióval közösen. Terveik alapján a 120 méter magas Mol Campus a korábban közzétett látványtervek alapján Budapest egyik ikonikus épületévé válhat - ismerteti a Mol.



Közleményében kitér arra is, hogy a pályázaton győztes Market Építő Zrt. már többször bizonyította, hogy képes a magyarországi és nemzetközi nagyvállalatok igényeit kielégítő irodaházak építésére, a nevéhez fűződik például a Telekom és T-Systems közös székháza és a hegyvidék kapujában található Hillside Offices. Olyan referenciákat is magáénak tudhat, mint az ország legnagyobb ipari beruházása, az Apollo Tyres gyöngyöshalászi gumiabroncsgyára, vagy a Párisi Udvar teljes műemlékrekonstrukciója és ötcsillagos szállodává alakítása. Jelenleg futó legösszetettebb vállalása a Mol Campus szomszédságában épülő új városnegyed létrehozása, a BudaPart projekt, ahol 15 lakóépület és 12 iroda tervezését és kivitelezését végzi.