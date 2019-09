Gazdaság

Nyolcszáz embert elbocsát az Electrolux Jászberényben

Mintegy nyolcszáz embert bocsát el az Electrolux Jászberényben, erről kedden tájékoztatták az érintetteket - közölte a cég közleményben az MTI-vel.



A porszívógyártást és a szabadonálló hűtőgépek gyártásának jelentős részét Jászberényből külső partnerekhez szervezi át az Electrolux Group a versenyképesség fokozása érdekében, az átszervezésre és a termelés-áthelyezésre 2020-tól kerül sor. A jászberényi szervezetátalakítás körülbelül 800 Electrolux dolgozót érinthet - írták.



Az Electrolux Group kedden bejelentette azt is, hogy csaknem 100 millió eurós befektetést tervez a nyíregyházi hűtőgépgyárában 2020 és 2023 között. Ez a legnagyobb volumenű Electrolux-beruházás Magyarországon, mióta a cég 1991-ben megkezdte működését az országban - tették hozzá.



Gönczy Sándor, az Electrolux Lehel Kft. ügyvezető igazgatója, aki egyben az Electrolux európai alelnöke a közlemény szerint azt mondta: tudják, hogy a jászberényi átszervezés sok dolgozójuk számára nehéz helyzetet teremt.



"Büszkék vagyunk kollégáink tapasztalatára és az elért eredményeikre, és minden erőnkkel azon vagyunk, hogy az érintett munkatársainkat támogassuk"- fogalmazott.



A dolgozói érdekképviseletet már tájékoztatták terveikről, s velük együttműködve tisztességes és méltányos szociális megállapodás kialakításán dolgoznak - tette hozzá Gönczy Sándor.



Az átszervezés tervét a vállalat helyi üzemi tanácsával is egyezteti az Electrolux Lehel Kft. vezetősége - közölték. Továbbá az Electrolux felveszi a kapcsolatot a helyi munkaügyi hivatallal, hogy az érintett dolgozók munkaerőpiacon történő elhelyezkedésére tervet dolgozzon ki.



A kölcsönzött munkavállalók szerződését a mindenkori piaci igények figyelembevételével vizsgálják felül.



Az üzleti átszervezésnek semmilyen hatása nincs az Electrolux-termékek kiszállítására, valamint a cég ügyfeleire és fogyasztóira - írták.



Az Electrolux Group hűtőgépgyártó üzemei a jövőben a felső kategóriás, szabadonálló hűtő-, fagyasztó-, és alulfagyasztós kombi hűtőgépek, valamint a beépíthető termékek gyártására fókuszálnak, melyekre növekvő kereslet van az európai piacon.



A jászberényi és a nyíregyházi üzem is fontos szerepet játszik majd a felső kategóriás termékek gyártásában.



Ezzel egyidőben az Electrolux egyes hűtőgépek gyártását - mint például a fagyasztóládákét és a felülfagyasztós termékekét - 2020-tól megszünteti, és az ezt helyettesítő új termékek gyártását külső partnerekkel együttműködve oldja meg.



A nyíregyházi beruházás összegét az Ipar 4.0 szabványoknak megfelelő digitális, ipari automatizációs és robot technológiák beszerzésére és alkalmazására fordítják. Az üzemben nagyrészt intelligens, okos berendezések készülnek majd.



Az Electrolux évente több mint 60 millió háztartási és professzionális készüléket értékesít több mint 150 országban. Az Electrolux csoport forgalma 2018-ban 12,4 milliárd euró volt, alkalmazottainak száma 54 ezer.