Élelmiszerbiztonság

34 tonna élelmiszert vont ki a forgalomból nyáron a Nébih

Vegyes tapasztalatokkal zárult a nyári szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés: 4307 létesítmény ellenőrzése, csaknem 12 ezer termék vizsgálata nyomán több mint 34 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és mintegy 22 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szerdán a honlapján.



Az országosan összehangolt ellenőrzéssorozat július 1. és augusztus 20. között zajlott, a vizsgálat kiemelt célterületei a korábbi évekhez hasonlóak voltak, idén azonban új elemként bekerültek közéjük a mozgóboltok is.



A 4307 ellenőrzött létesítményben főként higiéniai területen, valamint a dolgozók képzettségével, egészségügyi alkalmasságával összefüggésben tártak fel hiányosságokat az ellenőrök, de volt probléma a forgalmazott termékek minőségével, nyomon követhetőségével és a hűtési lánc fenntartásával kapcsolatban is. E hiányosságok miatt a hatóság 164 figyelmeztetéssel élt, 42 esetben rendelte el a tevékenység korlátozását, 225 alkalommal pedig bírságot szabott ki, mintegy 22 millió forint értékben.



A szakembereknek az ellenőrzött 11 732 élelmiszertétel 6,7 százalékát - 34 tonnát, 2,4 millió forint értékben - kellett kivonniuk a forgalomból. A lejárt és nem nyomon követhető tételek aránya emelkedett az előző évekhez képest, míg a nem megfelelő jelölésű és fogyasztásra alkalmatlan tételek előfordulása a korábbi időszakhoz hasonló voltt.



A 446 ellenőrzött élelmiszerelőállító helyen főként higiéniai hiányosságok fordultak elő. Az 1434 felkeresett élelmiszerkereskedelmi egységben legtöbbször a forgalmazott termékek minőségét kifogásolták az ellenőrök, a hűtési lánccal kapcsolatosan mindössze 18 esetben merült fel probléma. Kedvező tapasztalatokkal zárult a mozgóboltok célirányos ellenőrzése is.



A vendéglátás és étkeztetés területén végzett akcióellenőrzések során a kitelepült vendéglátók esetében jellemző hiba volt a berendezések nem megfelelő higiéniai és műszaki állapota, a különféle eszközök és a megfelelő személyzet hiánya, továbbá a szűkös hűtőkapacitás. Ezzel együtt a vállalkozók évről évre felkészültebben érkeznek a rendezvényekre, hiszen az ellenőrzött egységek 75 százaléka biztonságosan üzemelt - írja közleményében a hivatal.



A szakemberek országszerte további számos területen (például ifjúsági és gyermektáborok, zöldség- és gyümölcsforgalmazók) ellenőrizték az élelmiszerlánc szabályszerű működését, melynek tapasztalatait a Nébih honlapján közzétett záró jelentés ismerteti.