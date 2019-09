Felmérés

Budapest a kelet-európai régió legélhetőbb városa

Idén is Bécs lett az első a világ legélhetőbb városainak toplistáján, Budapest pedig a kelet-európai régió legélhetőbb városa a The Economist brit hetilap testvércége, az Economist Intelligence Unit (EIU) szerint - írja a WeLoveBudapest portál.



Az EIU idén is 140 nagyváros életminőségét vizsgálta 30 pontból álló szempontrendszer alapján, így a politikai és társadalmi stabilitás, a közbiztonság, az egészségügyi ellátás, az oktatás, a kultúra és a környezet, valamint az infrastruktúra szemszögéből.



Bécs az elérhető 100 pontból 99,1 pontot kapott, így az osztrák főváros lett idén is a legélhetőbb városa a világnak. A második helyen Melbourne, a harmadikon pedig Sydney végzett. Az első 10 közé még egy európai város, Koppenhága fért be kilencedikként.



Budapest több mint 90 ponttal lett a kelet-európai mezőny legjobbja, nagy fölénnyel leelőzve Prágát és Moszkvát, amelyek a régió legnépszerűbb utazási célpontjai - írja a portál.



A The Guardian brit napilap honlapja szerint az első tízbe sikerült még bekerülnie két japán városnak, Oszakának a 4. és Tokiónak a 7. helyen, valamint három kanadai városnak, Calgarynak, amely az 5., Vancouvernek, amely a 6. és Torontónak, amely Tokióval holtversenyben a 7. helyen végzett. A top tízbe egy harmadik ausztrál város is befért még: Adelaide a 10. helyen.



Ahogy az első, úgy az utolsó helyezett esetében sem történt változás a tavalyi listához képest: idén is Damaszkusz a legkevésbé élhető város. A háború sújtotta Szíria fővárosát a nigériai Lagos és a bangladesi főváros, Dakka előzte meg. Az utolsó tízben a líbiai Tripoli, a pakisztáni Karacsi, Pápua Új-Guinea fővárosa, Port Moresby, Zimbabwe fővárosa, Harare, a kameruni Douala, Algír, valamint Caracas, Venezuela fővárosa szerepel még - derült ki a brit lap összeállításából.