Legalább 30 ezer forintba kerül az iskolakezdés a családoknak

Legalább 30 ezer forintba kerül az iskolakezdés s családoknak, egy alsó tagozatos diák esetében átlagosan 32 ezer, egy felsős esetében 37 ezer, gimnazista esetében 42 ezer, egyetem előtt pedig körülbelül 65 ezer forintot költenek a szülők gyermekenként a tanév elején - derül ki a GKI által, az eMAG megbízásából végzett augusztusi felmérésből.



Az MTI-nek küldött hétfői közlemény szerint a műszaki cikkekre tervezett összeg esetén az általános iskolásoknál 10-20 ezer forint közé, a gimnazisták és szakiskolásoknál 20-30 ezer forint közé esik ez az érték. Az egyetemista korú szülők közel fele látja úgy, hogy 100 ezer forint alatt nem tudja megoldani az ilyen típusú eszközök beszerzését.



A tájékoztatás szerint a válaszadók harmada nem tájékozódik az interneten vásárlás előtt és kizárólag hagyományos boltokban szerzi be a szükséges dolgokat, de úgy gondolják az ingyenes szállítással és az alacsony árakkal meggyőzhetőek a váltásra. A nagyobb értékű műszaki cikkek beszerzése viszont jelentős többségben online történik.



A válaszadók között az iskolába még nem is járó gyermekek negyede rendelkezik már saját tablettel, és közel negyedük számára saját okostelevízió is rendelkezésre áll. Az alsós diákok több mint fele, felső tagozattól pedig majdnem minden diák (több mint 90 százalék) rendelkezik mobiltelefonnal.



A megkérdezettek 90 százaléka fontosnak tartja, hogy gyermeke magabiztosan és biztonságosan mozogjon az online térben. Csak a megkérdezettek tizede gondolja, hogy a digitális eszközök nem segítik a tanulást, viszont a digitális oktatás kérdéséről már jobban megoszlanak a vélemények. A megfelelő tudás átadásában a szülők szerepét 85 százalék tartja kiemelten fontosnak, míg az iskolát csak 42 százalék.



Az elektronikai eszközök megléte mellett a válaszadók fontosnak tartják, hogy a gyerekek ne csak szórakozásra, hanem készségfejlesztésre is használják ezeket az eszközöket. A leggyakrabban laptopot (40 százalék) és asztali gépet választják erre a célra.