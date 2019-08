Közlekedés

Elektromos hajtású autóbuszokból álló flottát vásárol Pécs

hirdetés

Páva Zsolt (Fidesz-KDNP) polgármester a buszokra vonatkozó adásvételi szerződés aláírása előtt elmondta, az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program keretében korábban elnyert 1,7 milliárd forintos fejlesztési forrás segítségével egyrészt tíz járművet szereznek be, emellett már megépítették a járművek üzemeltetéshez szükséges töltő- és szervizállomást is.



A Komáromban összeszerelt, kínai járműveket az önkormányzat a helyi közösségi közlekedési feladatokat ellátó Tüke Busz Zrt. üzemeltetésébe adja, azokat a BYD Europe B.V. vállalattól vásárolja meg. Az eljárást nyílt uniós közbeszerzési eljárás előzte meg.



Páva Zsolt felidézte, már évekkel ezelőtt elhatározta az önkormányzat, hogy a pécsi, mintegy 150 járművet számláló dízelflotta egy részét elektromos meghajtású járművekre cserélik, de csak most találtak olyan partnert, amelynek termékei maradéktalanul megfeleltek elvárásaiknak.



Kitért arra: a járművek 2020 első felében állhatnak szolgálatba. A tizenkét méter hosszú, kéttengelyes, háromajtós kivitelű, alacsonypadlós járművek egy feltöltéssel akár 300 kilométert is képesek megtenni, 64 utas szállítására alkalmasak. A járműveket Pécs változatos terepviszonyai között állítják majd forgalomba, mert a város domborzati jellemzői hatékonnyá teszik azokat; a járművek ugyanis lejtmenetben energiát nyernek vissza rendszerükbe.



Javier Contijoch, a BYD cég értékesítési vezetője azt mondta, büszkék arra, hogy a világ vezető elektromos buszgyártója Közép-Európában első ízben Pécsre szállíthat, s a legnagyobb magyarországi alacsonypadlós, elektromos hajtású autóbuszokból álló flotta üzemeltetése indul el járműveikkel.



Közölte: a BYD volt az első cég a világon, amely elektromos buszok fejlesztésébe kezdett az évtized elején, azóta pedig már mintegy ötvenezer járművet gyártottak. Elmondta, a legtöbb járművük Kínában fut, de Európában is mintegy ezer busz segíti a közösségi közlekedést Hollandiától Skandinávián át Franciaországig.



Páva Zsolt az MTI érdeklődésére azt mondta: az önkormányzat eltökélt abban, hogy a 2010-es kulturális fővárosi cím után a város elnyerje az Európa Zöld Fővárosa címet is, ezért a fenntartható, környezetbarát közösségi közlekedés irányába mutatóan további fejlesztéseket szeretnének végrehajtani.



Közölte, már az érkező tíz e-busz is jelentősen csökkenti majd a közösségi közlekedés károsanyag-kibocsátását a városban, de bíznak abban, hogy a nemzeti buszstratégia és pályázati lehetőségek segítségével hamarosan újabb járműveket tud vásárolni Pécs.