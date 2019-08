Gazdaság

GDP-adatok is várhatóak a héten

Több fontos makroadat várható a héten, és hatással lehet a pénzpiacokra a jegybank keddi kamatdöntő ülése is. 2019.08.26 00:30 MTI

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) közli a második negyedéves GDP-re (bruttó hazai termék) vonatkozó második becslést, a május-júliusi munkanélküliségi és foglakoztatási, a második negyedév beruházási és a január-júniusi kereseti adatokat is.



A Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa legutóbbi kamatdöntő ülésén, július 23-án ellenszavazat nélkül döntött az alapkamat és a kamatfolyosó tartásáról. A piaci várakozás szerint most sem változtatnak a monetáris kondíciókon. A jegybanki alapkamat 2016. május 25. óta 0,90 százalék.



A május-júliusi munkanélküliségi és foglakoztatási adatokat szerdán közlik. Az előző, július 29-én kiadott jelentés szerint az április-júniusi időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 155 ezer, a munkanélküliségi ráta 3,3 százalékra csökkent, ami újabb rekord az egy hónappal korábbi 3,4 százalék után. A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 511 ezer volt, 36 ezerrel több, mint egy évvel korábban. A 15-64 évesek foglalkoztatási rátája 0,7 százalékponttal, 70,0 százalékra emelkedett. A foglalkoztatottak száma 15 ezerrel nőtt - közölte a KSH.



Csütörtökön közlik a második negyedév beruházási adatait. A legutóbbi, május 30-án megjelent jelentés szerint az első negyedévében 26 százalékkal nőttek a beruházások a tavalyi 17 százalékos emelkedés után. A KSH szerint az élénkülést elsősorban a vállalkozások fejlesztései eredményezték, a feldolgozóipar kapacitásnövelő beruházásai 32,6 százalékkal nőttek.



A második negyedév GDP-adatait pénteken hozzák nyilvánosságra. A KSH augusztus 14-én megjelent első becslése szerint Magyarország bruttó hazai terméke (GDP) a nyers adatok szerint 4,9 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 5,1 százalékkal nőtt a második negyedévben az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az idei első negyedévhez képest 1,1 százalék volt a bővülés a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint. A növekedéshez továbbra is az ipar, az építőipar és a piaci alapú szolgáltatások járultak hozzá a legnagyobb mértékben.



Ugyancsak pénteken közlik a júniusi kereseti adatokat. A KSH július 30-i tájékoztatása szerint májusban a bruttó és a nettó átlag keresetek 11,2 százalékkal voltak magasabbak éves összevetésben. A közfoglalkoztatottak nélkül számolva 10,2 százalékkal emelkedtek a keresetek. Az év első öt hónapjában 10,6 százalékos volt a béremelkedés mértéke, a közfoglalkoztatottakat nem számítva 9,5 százalék.