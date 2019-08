Gazdaság

Deloitte: az iskolakezdés a második legnagyobb vásárlási szezon

hirdetés

A karácsony után a július és szeptember közötti időszak a második legnagyobb vásárlási szezon, az iskolakezdés miatt ilyenkor mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a szülőknek - derül ki a Deloitte nemzetközi tanácsadó cég "Deloitte back-to-school shopping survey" című felméréséből.



A Deloitte közleményében ismerteti: a GKI Digital felmérése szerint egy alsós gyerek iskolakezdési kiadásai 2018-ban 48 ezer forintot, egy felsősé 61 ezer forintot tettek ki. A közép- és felsőoktatási intézménybe járók szüleinek többet kellett erre fordítaniuk: 68 ezer, illetve 84 ezer forintot.



Az Egyesült Államokban átlagosan 519 dollárt, megközelítően 150 ezer forintot költenek a háztartások az iskolakezdéshez kapcsolódóan.



A háztartások jelentős része világszerte nyár végén szerzi be az iskolába járó gyermekeknek a ruházati cikkeket, irodaszereket, műszaki cikkeket, sőt akár bútorokat is. Az Egyesült Államokban egyre korábban kezdődnek a vásárlási kedvet meghozó akciók, sokan már júliusban túlesnek a nagybevásárláson, az iskolakezdési vásárlások mintegy 90 százaléka pedig még augusztus előtt lezajlik.



Magyarországon lényegesen később kezdődik a vásárlás. A GKI Digital tavalyi felmérése alapján a válaszadók mindössze 27 százaléka vásárol az iskolakezdéshez szükséges cikkeket augusztus első két hetében, 38 százalék augusztus utolsó két hetét választja, míg a vásárlók harmada vagy előrehozza a vásárlást, vagy inkább szeptemberre hagyja, tudatosan megvárva az iskola által támasztott követelményeket.



Mind az amerikai, mind a magyar felmérésből az derül ki, hogy az online vásárlások száma növekvő tendenciát mutat az iskolakezdési szezonban is. A GKI Digital felmérése alapján tavaly minden ötödik szülő már műszaki cikket is vásárolt az iskolakezdéshez, melyek tekintetében az online vásárlás aránya kimagasló volt.



Az amerikai Deloitte felmérése szerint a vásárlók egyre inkább a webshopok irányába mozdulnak. Magyarországon még mindig nem számottevő az online vásárlások aránya, az összes vásárlás tizedét sem éri el, azonban a műszaki cikkek tekintetében a nagy átlag duplája is lehet. A felmérések szerint az iskolaszerek döntő többségét nem a webshopokból szerzik be a szülők.