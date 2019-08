Termékteszt

Letesztelték a balatoni lángosokat - itt érdemes megkóstolni

Ismét egy nyári slágerterméket, a lángost, valamint lángosozókat vizsgáltak a szakemberek a Nébih Szupermenta tesztsorozat legújabb állomásán. A hivatal felügyelői összesen 12 vendéglátóhelyet ellenőriztek. Több mint 140 mintán mintegy 500 laboratóriumi mérést végeztek. A hatósági ellenőrzéseken akadtak hiányosságok, de az összképet tekintve megnyugtatóak a tapasztalatok. 2019.08.07 08:36

A Szupermenta programban 12 olyan balatoni vendéglátóhelyet ellenőriztek a Nébih felügyelői, ahol lángos is szerepelt a kínálatban. A júniusi, négynapos ellenőrzéssorozat részeként az élelmiszerbiztonsági szabályok betartását, többek között a rendet, a tisztaságot, a személyi higiéniát, az alapanyagok nyomon követhetőségét vizsgálták.



A 12 vendéglátóhelyből 8 esetben csak kisebb hiányosságok fordultak elő, amiket a vállalkozások még az ellenőrzés ideje alatt javítottak. 2 helyszínen már komolyabb problémák adódtak, így ezeknél figyelmeztetésben részesülnek az üzemeltetők. További 2 egység bírságra is számíthat a nem megfelelő személyi és helyszíni higiéniai hiányosságok, valamint lejárt élelmiszerek tárolása miatt. A hibákat utóbbi 4 esetben is azonnal, illetve rövid határidőn belül javították az együttműködő vállalkozók. Az ellenőrzések során összesen mintegy 300.000 forint értékű bírságot szab ki a Nébih.



A helyszíni szemlék alkalmával a hatóság szakemberei mintát vettek a késztermékekből, a használt, forró sütőzsiradékból, valamint különböző felületekről is. A laboratóriumi mérésekből érdemes kiemelni a használt sütőzsiradékból vett minták PAH vegyületeinek és poláros komponenseinek, továbbá a késztermékek akrilamid tartalmának vizsgálatát. E téren 1 sütőzsiradék minta poláros komponens eredménye kis mértékben túllépte a megengedett határértéket. A többi 35 vizsgálati eredmény mind megfelelt a vonatkozó rendeleteknek, és referenciaértékeknek.



A hatósági helyszíni szemlék mellett a Nébih szakemberei a natúr lángosok érzékszervi bírálatát is elvégezték a hivatal mobil érzékszervi vizsgálóállomásán. Ennek során egy lángos kapott kiválóan megfelelt minősítést. 4 termék átlag feletti, 6 átlagos, míg 1 lángos átlag alatti eredményt ért el.



A kedveltségi vizsgálat alkalmával laikus lángoskedvelők értékelték a lángosozók vásárlóként megítélhető felszereltségét, választékát, higiéniát, a kiszolgálást és az összbenyomást. Emellett természetesen pontozták a kiszolgált sajtos-tejfölös lángosok külső megjelenését, színét, illatát, ízét és állagát is.



A balatoni lángosozók Szupermenta rangsora végül a kedveltségi teszt, az érzékszervi minősítés és a hatósági ellenőrzés eredményeinek összesítésével alakult ki. Összesítésben első helyen a révfülöpi RÉV Büfé végzett. Második lett a zamárdi Sarok Büfé, míg harmadikként a Balatonszárszón található Róza Mama Büféje zárt.

Részletes teszteredmények (excel file) >>>