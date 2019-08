Termékteszt

Ez a különbség az ugyanolyan márkájú csirkefalatok között, ha magyar vagy ha osztrák

hirdetés

Bár az utóbb időben már egyre kevésbé foglalkoztatna minket, hogy rosszabb minőségű termékeket kapunk-e a Nyugat-Európai országokhoz képest, most újra felkapta a témát az Index. Nem csoda, hogy lankadt a figyelem, hiszen a Nébih hatalmas összehasonlító tesztet végzett, majd az EU is megállapította, hogy csak üldözési mániánk van, az élelmiszerek és egyéb termékek összetétele ugyanolyan jó nálunk is, mint bárhol a világon.



Az egyik olvasó ugyanis pár napra Ausztriába indult kirándulni. „A gyerekek miatt vittünk magukkal sparos Budget chicken nuggets-et, de mivel kiderült, hogy nem lesz elég, ezért az itteni Sparban is vettünk még egy zacskóval. A képeket csatolom, önmagukért beszélnek" – írta a lapnak.



Rózsaszín ipari hulladék csirkehús kontra fehér csirkehús, panírjellegű panír kontra recés bevonat, és a képen nincs ugyan rajta, de Attila elküldte a fotót a zacskó hátuljáról amiről kiderül, hogy 66 százalék hús kontra 27 százalék hús.



Ár tekintetében viszont aligha van különbség: az osztrák nuggets kilója 5,19 euró, azaz 1.700 forint alatt van, nálunk kilója 1.438 forint.