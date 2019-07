Pénzügy

Csökkentette az irányadó dollárkamatot a Fed

A Federal Reserve monetáris politikai döntéshozó testülete, a nyíltpiaci bizottság (FOMC) szerdán befejeződött kétnapos ülésén 25 bázisponttal 2,00-2,25 százalékra csökkentette a 2018 decembere óta érvényes 2,25-2,50 százalékos irányadó dollárkamatsávot.



A kamatcsökkentés mértéke megfelelt a piaci várakozásoknak.



A Fed 2015 decemberében fogott hozzá az irányadó kamat emeléséhez, azóta kilenc alkalommal hajtott végre 25 bázispontos emelést, ebből tavaly négy alkalommal. A szigorító ciklus beindítása előtt a Fed hét éven keresztül tartotta zéró közeli szinten az irányadó kamatot a gazdasági növekedés ösztönzése és az inflációs nyomás gerjesztése érdekében. A kamatemelési ciklus elindulása, 2015 decembere óta kilenc alkalommal emelt kamatot a Fed, minden alkalommal 25 bázisponttal.



A döntés indoklásában a Fed további kamatcsökkentések lehetőségére is utalt a rekordhosszan tartó amerikai gazdasági növekedés védelme érdekében a világgazdaság lendületvesztésének következményeitől, illetve az inflációs cél elérése céljából. A dokumentum hangsúlyozza, hogy számos külső "bizonytalansági tényező" árnyékolja be az amerikai gazdasági növekedés kilátásait.



Bár az indoklás alapján a mostani kamatvágás leginkább biztosítékként szolgál a gazdaság lendületvesztésének a megelőzéséhez, a dokumentum megszövegezése arra enged következtetni, hogy a Fed nyíltpiaci bizottsága a soron következő, szeptemberi ülésen ismét kamatcsökkentő döntést hozhat.



A dokumentum a már megszokott megszövegezésben leszögezi, hogy a monetáris döntéshozók "a beérkező makrogazdasági adatok szoros figyelemmel kísérése" mellett döntenek majd "a növekedés biztosításához szükséges" intézkedésekről.



Donald Trump amerikai elnök többször sürgette az amerikai monetáris politikai döntéshozókat a kamatszint csökkentésére gazdaságélénkítési céllal. Az elnök egy keddi Twitter üzenetében "nagy csökkentés" szükségessége mellett érvelt, így valószínűleg kevesli annak 25 bázispontos mértékét.



A bejelentést követően az amerikai tőzsdeindexek lefelé reagáltak. A pozitív oldalon nyitó és a bejelentést megelőzően is mérsékelten pozitív értékeken mozgó indexek veszteségbe csúsztak, a DJIA index öt perc elteltével 0,15 százalékkal, az S&P-500 index 0,10 százalékkal, a Nasdaq Composite 0,5 százalékkal állt mínuszban. Az indexek fél órával a bejelentés után már vegyesen álltak, a Nasdaq Composite szerény pozitív értékre tett szert.