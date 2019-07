Gazdaság

Nébih: bőrgyulladást okozhatnak az ernyősvirágzatú növények

Bőrgyulladást okozhatnak az ernyősvirágzatú vadon élő és termesztett növények is, amelyek sejtnedve a bőrfelületre kerülve égési sérülésre emlékeztető hólyagosodást idézhet elő, ezért fokozott óvatosságra int a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a honlapján megjelent közleményben.



A vadon termő ernyősök közül a vadmurok, a pasztinák, a közönséges medvetalp, az erdei turbolya és az erdei angyalgyökér, míg a termesztettek közül a zeller, a petrezselyem, a sárgarépa és az édeskömény többszöri érintése is bőrgyulladást okozhat.



A Magyarországon néhány helyen megtalálható kaukázusi medvetalp és Sosnowsky-medvetalp pedig súlyos bőrgyulladást képes kiváltani, miután már egyszeri érintésük után is erősen fényérzékennyé válik a bőr.



Az ernyősvirágzatú növényeknél a szár, a levelek, a virágok, sőt több fajnál a termés és a gyökerek is furokumarinokat tartalmaznak. A növények megérintésekor a sejtnedvük a bőrfelületre kerül, többszöri érintkezés hatására a bőr az adott területen fényérzékennyé válik. A furokumarinok a napfény UV-sugarainak hatására bomlanak, a képződő bomlástermékek hatására égő érzés jelentkezik, a bőr kipirosodik, viszketni kezd, súlyosabb esetekben 24-48 órán belül égési sérülésekre emlékeztető hólyagok jelennek meg rajta.



Mindez azonban megfelelő védőöltözettel megelőzhető - írták, és megjegyezték, hogy ha az óvatosság ellenére mégis a bőrfelületre jut az ernyősvirágzatú növények sejtnedve, azt minél előbb le kell mosni, az érintett területet ruhával kell letakarni, hogy ne érje napfény. Súlyos tünetek esetében pedig bőrgyógyászhoz kell fordulni - olvasható a hivatal honlapján.