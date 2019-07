Fejlesztés

Új csomópont készül a 47-es főúton Debrecen határában

A déli gazdasági övezet megközelíthetőségének javítása érdekében új, úgynevezett osztályozós csomópontot alakítanak ki a 47-es számú főúton, Debrecen határában. 2019.07.31 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Barcsa Lajos, a város alpolgármestere kedden a helyszínen azt mondta, a Magyar Közút Zrt. beruházásában Debrecen felől egy jobbra kanyarodó, Mikepércs felől egy balra kanyarodó külön sávot alakítanak ki annak érdekében, hogy az ipari parkba tartó járművek ne akadályozzák a 47-es út forgalmát.



Az önkormányzat saját forrásból 430 millió forintot biztosít az új csomópont kialakítására, amely várhatóan 90 nap alatt, október végére készül el. Az új csomópontból lesz megközelíthető a Krones szeptembertől termelő gyára, illetve a Continental most épülő üzeme, valamint az InterTanker leendő autóbuszgyára - ismertette a részleteket Barcsa Lajos. Hozzátette, hogy eddig összesen 4,5 milliárd forintot fordítottak a déli ipari övezet alap-infrastruktúrájának a kialakítására.



Elmondta azt is: a város az ipari parkok megközelíthetőségének javítása mellett tervszerűen fejleszti a belterületi úthálózatot: eddig 53 csomópontot korszerűsítettek, a munkákat az idén újabb korszerűsítésekkel folytatják mintegy négymilliárd forint ráfordítással.



Barcsa Lajos ugyanakkor fontosnak nevezte Debrecen megközelíthetőségének a javítását is. Ezzel összefüggésben megemlítette, hogy az M35-ös autópálya év végére eléri a román határt, s már javában tart a 471-es főút Debrecent Hajdúsámsonnal összekötő szakaszának szélesítése.