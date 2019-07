Élelmiszer-minőség

Országos élelmiszerfogyasztási felmérést végez a Nébih

hirdetés

Mintegy 2700 fő bevonásával kutatja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a magyar élelmiszerfogyasztási szokásokat. Az országos felmérésre most további érdeklődők, elsősorban 18 év alattiak jelentkezését várja a hatóság. A kutatás célja, hogy képet kapjunk arról, a magyar emberek jellemzően milyen és mennyi élelmiszert fogyasztanak. Ezek az adatok ugyanis elengedhetetlenül fontosak az élelmiszerekkel bevitt káros anyagok egészségkockázatának becsléséhez.



A hazai felmérés mintegy 2700 fő, 1 és 74 év közötti lakos bevonásával zajlik. A program részeként két alkalommal az előző napon elfogyasztott ételekről, italokról és étrend-kiegészítő termékekről kérdezik a résztvevőket a Nébih által megbízott dietetikus szakemberek.



Az összegyűjtött adatok – a többi résztvevő ország hasonló jellegű adatával együtt – értékes információt adnak majd az ún. kitettség megbízhatóbb számításához. A feltételezhetően káros anyagok (például nehézfémek, penészgombák toxinjai, vagy épp növényvédőszer-maradékok) kockázatbecsléséhez ugyanis ezek élelmiszereinkben előforduló mennyisége mellett azt is fontos tudnunk, hogy a konkrét élelmiszerekből mennyit eszünk. A kutatás révén most ez utóbbiról kaphatunk képet, hozzájárulva ezzel az esetleges kockázatok nagyobb biztonsággal történő becsléséhez a jövőben, mind hazai, mind európai szinten.



A kutatás során nagyjából 1600, 18 év alatti gyermek élelmiszerfogyasztási adataira is szükség van, hisz ők a felnőtteknél érzékenyebbek lehetnek a különböző élelmiszerekben előforduló kémiai szennyezőanyagokra.



Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) EU Menu – Mi van terítéken Európában? – nemzetközi projektjének részeként megvalósuló kutatásában az EU több tagországa részt vesz. Ennek köszönhetően, a hazai eredményeken túl, összehasonlítható fogyasztási adatokat is kaphatunk.



A felmérésről részletes információk olvashatóak a Nébih weboldalán (https://portal.nebih.gov.hu/eu-menu). Az érdeklődők jelentkezését szintén az itt elérhető űrlapon várják a hivatal szakemberei.