Opten: már a cégek fele sem éli meg a tíz évet

2019.07.24 18:41 MTI

Tovább romlott a magyarországi cégek túlélési rátája, az öt évet a cégek 72 százaléka, a tíz évet pedig csak 48 százaléka éri el - közölte az Opten céginformációs szolgáltató szerdán az MTI-vel.



Hiába a sok új cég és a nagy cégalapítási kedv, úgy tűnik, a cégek hosszú távú életképessége továbbra is problémás - fejti ki a közleményben Pertics Richárd, az Opten céginformációs igazgatója.



Az Opten adatai szerint az elmúlt években évi 25-30 ezer cég indult Magyarországon. A cégalapítások száma jelentősen alacsonyabb, mint a 2000-es évek elején volt, de az elmúlt egy-két évben a csökkenés megállni látszott, egyes időszakokban már pozitívba is fordult. A cégek öt- és tízéves túlélési képessége alapján azonban még nem lehet stabil cégszerkezetről beszélni - mutatott rá a szakértő.



A túlélési arány csökkenéséhez nemcsak a természetes lemorzsolódás, hanem tervezett folyamatok is hozzájárulhatnak. A felvásárlások, összeolvadások szintén egyes cégek megszűnéséhez vezethetnek, ugyanakkor a megszüntetéshez vezető eljárásokat vizsgálva az derül ki, hogy nem ez a döntő tényező. A megszűnő cégek döntő többsége vagy magára hagyott vállalkozás, vagy valamely hitelező kezdeményezett felszámolást ellene.



A szakértő rámutat ugyanakkor arra, hogy a friss vállalkozások egy szűk rétege igen hamar komoly tényezővé válik. A 2013-ban alapított cégek egy százaléka öt év működés után már egymilliárd forint feletti éves árbevétellel büszkélkedhet. Ráadásul a tendencia azt mutatja, hogy e cégek aránya növekedőben van, tehát a csökkenő túlélési ráta mellett egyre szélesebb kör lesz viszonylag gyorsan sikeres vállalkozás, azaz a friss cégek várható életútja erősen differenciálódik.



A vállalkozások viszonylag rövid átlagos élettartamának köszönhetően a hazai cégek jelentős része fiatalkorú, 46 százalékuk tíz évnél fiatalabb. A vállalkozások 23 százaléka húsz év feletti, nagymúltú cégnek számít, 2018-ban ez az arány még csak 20 százalék volt.