Turizmus

Megnyílt az első magyarországi Hilton Garden Inn Budapesten

MTI/Máthé Zoltán

Manuela K. Brode szállodaigazgató a létesítmény jelenlegi foglaltságát kiemelkedőnek nevezte, az üzleti terveik szerint átlagosan 70 százalékos foglaltsággal számolnak a következő időszakra.



Tájékoztatása szerint a szálloda építése 2015-ben kezdődött, kisebb szünetekkel 3 évig épült. Tulajdonosai független befektetők, akikkel több mint 20 évre kötöttek üzemeltetési szerződést. A beruházás értékét nem közölték. A szállodába több mint 50 új dolgozót vettek fel.

MTI/Máthé Zoltán

Alexandra Murray, a Hilton's Focused Service Operations európai, közép-keleti és afrikai (EMEA) régióért felelős alelnöke elmondta, hogy az idén 100 éves Hilton szállodalánc dinamikusan bővül, az utóbbi időszakban hetente nyit új szállodát a régióban. Európában már 65 Hilton Garden Inn működik, Magyarországon ez az első ilyen márkájú hotel. A terveik között szerepel, hogy Budapesten kívül is nyitnak majd szállodát - mondta.



A Hilton Garden Inn Budapest City Centre a fővárosi hatodik kerületében a Lázár utcában néhány lépésre van az Operaháztól és a Szent István Bazilikától, így ideális helyszín a város legnevezetesebb pontjait felfedezni kívánó utazóknak - mondta a szállodaigazgató. Hozzátette: az egyéni utazókra fókuszálnak, az üzleti és szabadidős turistákra egyaránt.



A szállodában három rendezvényterem van, amelyek közül a legnagyobb 100 fő befogadására képes. Kitért arra is, hogy az étteremben helyi alapanyagokból főznek, és helyi kézműves söröket is felszolgálnak.



A Hilton egyike a világ vezető szállodaipari vállalatainak, 113 országban és területen üzemeltet 5700 szállodát, amelyekben összesen több mint 923 ezer szoba van. A Hilton Garden Inn lánchoz 42 országban több mint 820 hotel tartozik.