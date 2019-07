Gazdaság

Megállapodott a 4iG és a Magyar Telekom a T-Systems eladásáról

hirdetés

A 4iG megállapodást írt alá a Magyar Telekom Nyrt.-vel a T-Systems Magyarország Zrt. megvásárlásáról - közölte a 4iG és a Magyar Telekom kedden a Budapesti Értéktőzsde honlapján.



A megállapodás alapján a 4iG Nyrt. a tranzakció zárásakor megvásárolja a T-Systems Magyarország részvényeit. A tranzakció zárását megelőzően a T-Systems Magyarország kis-és középvállalati értékesítési üzletága leválasztásra kerül, és az nem képezi az ügylet tárgyát.



Az aláírt előzetes megállapodásban a felek megegyeztek a vételárban és a főbb feltételekben, azonban a tranzakció teljes feltételrendszere az előzetes megállapodást is ide értve - a T-Systems Magyarország átvilágítása és a felek közötti további tárgyalások függvényében - a végleges adásvételi szerződés aláírásával válik kötelező erejűvé.



A megállapodás alapján a felek a tranzakció zárását követően hosszú távú stratégiai együttműködési megállapodást kötnek, amelynek értelmében a T-Systems Magyarország továbbra is értékesíti a Magyar Telekom távközlési szolgáltatásait a nagyvállalati és a közszféra szegmensekben.



A 4iG Nyrt. emellett arra is jogot szerez, hogy a tranzakció zárását követő három évig, a megállapodás feltételei szerint Magyarországon használhassa a T-Systems márkanevet.



A tranzakció megvalósulása és zárása az átvilágítás folyamatától, a felek közötti tárgyalások alakulásától, a szerződéses feltételrendszer kialakításától, a jogi dokumentáció aláírásától, valamint a szükséges hatósági engedély megszerzésétől függ.



A tranzakció zárása 2019-ben várható - közölték Budapesti Értéktőzsde honlapján.