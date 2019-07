Biztosítás

Újabb több százmilliós júniusi viharkárok

Folyamatosak a bejelentések, továbbra is a viharokhoz, a felhőszakadáshoz, a beázáshoz, a villámcsapásokhoz és a jégveréshez kapcsolódik a legtöbb kárigény. 2019.07.01 18:24 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az elmúlt hétvégi viharok nyomán a biztosítók sok ezer újabb bejelentésre több százmillió forint kártérítést fizettek ki, vagy különítettek el a károk rendezésére - közölte a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) az MTI-vel hétfőn.



A június 27-én tomboló vihar elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét érintette, ahol a viharkárok az előzetes becslések szerint meghaladhatják az egymilliárd forintot.



Folyamatosak a bejelentések, továbbra is a viharokhoz, a felhőszakadáshoz, a beázáshoz, a villámcsapásokhoz és a jégveréshez kapcsolódik a legtöbb kárigény, de az áramkimaradások nyomán a statisztikákban már kimutathatóan megjelentek a fagyasztott élelmiszerek megromlásához kapcsolódó bejelentések is. A leginkább érintett települések Kisvárda és Mátészalka, valamint Nyíregyháza - írta közleményében a Mabisz.



Közölték: a június 15-23. közötti időszakban a társaságok a lakásbiztosítások alapján már több mint 16 500 bejelentésre 1,5 milliárd forintot meghaladó összeget különítettek el kárrendezésre, illetve fizettek ki. Az egyik nagy társaságnál a hétfő délelőtti adatok alapján a júniusi bejelentések közel kétharmadát már feldolgozták, a károsultak egyharmada várt még a szemlézésre.



Tavaly a június 1-15. közötti időszakban a biztosítókhoz 18 500 bejelentés érkezett, ezek nyomán a kárigények becsült összegei megközelítették a 2 milliárd forintot. Az elmúlt évben egyébként a társaságok a május-augusztus közötti, a tapasztalatok szerint kiemelten viharos időszakban összesen mintegy 3,2 milliárd forintot fordítottak a lakásbiztosítással rendelkező ingatlantulajdonosok kártalanítására.



A Mabisz közölte: a biztosítói adatoknál jóval több kárt okozhattak a viharok a lakosságnak, hiszen nagyjából minden negyedik ingatlan nem rendelkezik biztosítással, holott tizennégy biztosító kínálja több tucat lakástermékét, amelyek közül az elemi károk kockázatait fedező alapbiztosítások már havi néhány ezer forintért is elérhetőek.



Az Aegon Magyarország azt közölte az MTI-vel, hogy az elmúlt napok viharos időjárása miatt eddig 8887 bejelentés érkezett a céghez. A szakértők jelenleg mintegy 4440 kárügyet dolgoznak fel. Az eddig rendelkezésre álló adatok alapján 11 000 meteorológiai kár bejelentése várható az eseményt követő első hónapban. A három, leginkább viharos nap együttes hatása alapján 730 millió forintra várható a kárigény.



A májusi és júniusi viharokhoz köthetően eddig közel 2900 bejelentés érkezett a K&H Biztosítóhoz, a károk becsült értéke mintegy 120 millió forintra tehető. Csak június 28-án, pénteken több mint 500 kárbejelentés érkezett a csütörtöki szélsőséges időjárás miatt, a károkat elsősorban az orkán erejű szél okozta. A K&H még legalább ennyi bejelentést vár a jövő hét elejéig. A KH Biztosító adatai szerint idén - a júniusig feldolgozott adatok alapján - 3379 viharral kapcsolatos kárbejelentés érkezett, a károk átlagos értéke 48 ezer forint.