Július 1.

Súlytól függő díjakat vezetett be a posta a csomagautomatáknál

Több belföldi és nemzetközi csomagtermék díjszabását módosította a Magyar Posta július elsejétől, a csomagautomatáknál pedig differenciálta a díjat a kihasználtságuk optimalizálása érdekében.



A lakossági csomagterméknél a postacsomag ára maradt a legalacsonyabb, 2 kilogrammos súlyig 1550 forintról 1630 forintra változott július elsejétől.



Az üzleti csomag esetében a szintén 2 kilogrammos súlyhatárig, 70 forintos emeléssel 1860 forint lett a kézbesítés díja.



A csomagautomatákra küldött csomagok árát a korábbiaktól eltérően súlykategóriánként differenciálta a Magyar Posta annak érdekében, hogy optimalizálja az automaták kihasználtságát. A szolgáltatás díja 2 kilogrammig továbbra is 890 forint maradt, 10 kilogrammig 1030 forint, 20 kilogrammig 1340 forint lett.



Változott a törékeny és terjedelmes extraszolgáltatások árazása is. A két szolgáltatás elválik egymástól, a törékeny felár 100 százalékról, 75 százalékra csökkent, és többletszolgáltatásként bevezették az időgaranciát.



A belföldi árakkal párhuzamosan változtak az egyes nemzetközi csomagszolgáltatási díjak is.