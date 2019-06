Fejlesztés

Afrikát is meghódítja a magyar innováció

Afrikát is meghódítja a Water&Soil Kft. talajnedvesség megőrzését segítő készítménye. Az organikus, vagyis maradék nélkül lebomló talajkondicionáló, a Water Retainer VízŐr, ugyanis Kenyában is megkapta a forgalmazási engedélyt. „A Water&Soil a 2016-os Budapesti Víz Világtalálkozó idején még növekedési stratégiájának elején járt, így a részvételünk a konferenciához kapcsolódó vízipari szakkiállításon jelentős mértékben megnövelte a cég innovációjának ismertségét és láthatóságát. Az ugyanis, hogy egy globális viszonylatban is kiemelt jelentőséggel bíró eseményen állíthatott ki a vállalat, szervesen hozzájárult nemzetközi piaci szerepünk kiterjesztéséhez, aminek köszönhetően ma már Dél-Afrikában, Marokkóban, Ghánában, Iránban, Indiában, Pakisztánban, Chilében és Nagy-Britanniában is sikeresen tesztelték a terméket és aktív piaci szereplővé válhatunk. Ez a sor bővült most egy újabb taggal, hiszen Kenyában is megkaptuk a forgalmazási engedélyt” – mondta az agroforum.hu-nak Vattay Richárd, a Water&Soil Kft. igazgatója.



A Water Retainer VízŐr szakszerű használata lényegesen megnöveli a talaj – növények számára felvehető – vízmegtartó képességét. A jobb vízellátottság a növény egész termesztési időszakában megmarad, miközben az aszály is kisebb kárt okozhat a növényekben, hiszen a növények szélsőséges szárazság esetén akár kétszer annyi időt képesek átvészelni súlyosabb károsodás nélkül. Ez az előny pedig a terméseredményekben egyértelműen tetten érhető, ugyanis öntözés nélküli gazdálkodásban – amely globálisan a növénytermesztő területek mintegy 80 százalékát jelenti – 6-20 százalékos terméshozam-többletet eredményez.



A készítmény másik hatalmas előnye, hogy öntözéses gazdálkodásban számottevően, mintegy 50 százalékkal csökkenthető az öntözővíz-felhasználás, ugyanis párolgási veszteség-csökkentő képessége révén a talaj felsőbb rétegében megőrzi a vizet, sőt, a készítménnyel kezelt talaj a levegőből is képes nedvességet megkötni. Mindezen tulajdonságoknak köszönhetően az eddigi tanulmányok azt mutatják, hogy a készítmény alkalmazásával egy 100.000 hektáros mezőgazdasági területen, 30 százalékos öntözési intenzitás mellett éves szinten 120 millió m3 víz spórolható meg, ami 2 millió ember éves vízfogyasztásának felel meg.