Szennyezett kőolaj

Transznyefty: szerda estétől tiszta olaj érkezik Magyarországra a Barátság vezetéken

"Fényeslitkénél (helyi idő szerint) 0 óra 10 perckor elkezdődött az átszivattyúzás. A szabványoknak megfelelő olaj megérkezésének tervezett időpontja 18 óra" - jelentette be Igor Gyomin, a Trasznyefty orosz olajszállítmányozási vállalat igazgatójának tanácsadója szerdán Moszkvában.



Az olaj klór-szennyeződését április 19-én fedezték fel Fehéroroszországban a német, lengyel, cseh, szlovák, magyar, ukrán és belorusz felvevőállomásokat ellátó Barátság kőolajvezetékben. A klórvegyület veszélyezteti az olajfinomítók berendezéseit, ezért ezek az országok leállították a vételezést a vezetékből. Ukrajna április 25-én állította le a Barátság kőolajvezetéken át érkező orosz kőolaj tranzitját.



A Mol április 26-án közölte, hogy átmenetileg felfüggesztette a kőolaj átvételét, a hazai finomítóba nem kerülhet szennyezett nyersolaj.



Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) április 30-án jelentette be, hogy a kőolaj biztonsági készlet részleges felszabadításáról döntött, ezzel 400 ezer tonna nyersolaj vált elérhetővé a Mol számára. Ez a mennyiség a hazai biztonsági kőolajkészlet több mint 60 százaléka, de a teljes kőolaj és kőolajtermék biztonsági készlet kevesebb mint 30 százaléka.



A tárca közölte azt is, hogy az alternatív beszerzési lehetőségeknek és a magyarországi kőolaj biztonsági készletezési rendszernek köszönhetően zavartalan a hazai üzemanyagpiac ellátása.