Amerikai szankciók - Így vághat vissza Kína

A belföldi keresletet fogja előtérbe helyezni Kína a ritkaföldfémek bányászatának fejlesztését szolgáló intézkedéseiben - idézte a Nemzeti Fejlesztési és Reform Bizottság szóvivőjének kijelentését a China Daily kínai pártlap egy szerdán közzétett cikkben, melyben a szerzők egyértelművé tették, hogy Peking készen áll az elsősorban elektronikai eszközök gyártásához használt alapanyagokat felhasználva ellencsapást mérni az amerikai szankciókra válaszul.



A szóvivő kínai idő szerint kedden késő este kiadott közleményben reagált azokra a kérdésekre, hogy a kínai ritkaföldfém-készletet felhasználva Peking jobb alku pozícióba kerülhetne az Egyesült Államokkal szemben a kereskedelmi háborúban.



Kínában termelik ki a legnagyobb mennyiségben a ritkaföldfémeket a világon, a globális termelés mintegy 85 százaléka onnan származik. Az ásványoknak ez az összesen 17 kémiai eleme kulcsfontosságú alapanyagnak számít az elektronikai termékek, félvezetők, valamint különféle hadiipari felszerelések gyártásában.



A szóvivő elmondta: Peking továbbra is hajlandó ellátni a világ piacait ritkaföldfémekkel, ugyanakkor elítéli azokat, akik a ritkaföldfémekből készült termékeket arra használják fel, hogy "visszafogják és elnyomják Kína fejlődését". Ezzel közvetlenül utalt a Huawei kínai telekommunikációs óriásvállalat ellen bevezetett amerikai szankciókra. Hozzátette: Kína továbbra is a méltányos és szabad kereskedelem alapelveihez fogja tartani magát a ritkaföldfémek exportját illetően, de "a kínai nép nem fog örülni, ha a hazájukból származó ásványokat Kína ellen fordítják".



Kína és az Egyesült Államok gyártási láncai szorosan összefonódnak és kiegészítik egymást, ezért a két ország együttműködése mindkét fél számára előnyös, de az egymás elleni küzdelem mindkettőjüknek károkat okoz, hangsúlyozta a szóvivő.



A ritkaföldfémek mérgező jellege miatt a bányászat és a finomítás is veszélyes és súlyosan környezetszennyező, ráadásul a környezeti problémák mellett gondot jelent a bányászható tartalékok mennyiségének gyors csökkenése, valamint a kitermelés nem kellő hatékonysága is - mutatnak rá a China Dailyben megjelent cikk szerzői, hozzátéve: elemzők szerint a kínai export alacsony árai nincsenek összhangban a ritkaföldfémek valós értékével.



A ritkaföldfémekkel kapcsolatos találgatások azt követően kaptak szárnyra, hogy Hszi Csin-ping kínai elnök a múlt héten látogatást tett az ország egyik legnagyobb, a délkelet-kínai Csianghszi tartományban található ritkaföldfém kitermelő és finomító üzemében.



Hu Hszi-csin, a Global Times kínai pártlap főszerkesztője kedd este Twitter-bejegyzésben közölte: Kína komolyan fontolgatja a ritkaföldfémek exportjának korlátozását.

A Saxo Bank egy múlt heti elemzésben hívta fel a figyelmet arra, hogy Kína a ritkaföldfémeket használhatja fel az Egyesült Államok elleni válaszcsapásra, és összefüggésbe hozták ezt a találgatást azzal, hogy a ritkaföldfém-bányászattal foglalkozó ausztrál Lynas a múlt héten bejelentette, hogy amerikai partnerekkel együtt közösen termelőüzemet létesítenek az Egyesült Államokban.



Az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások a múlt hónapban megtorpantak azután, hogy az amerikai fél szerint Peking visszalépett az előkészítés alatt álló megállapodás egyes pontjaitól, melyeket korábban már elfogadott. Donald Trump amerikai elnök erre válaszul megemelte a 200 milliárd dollár értékű kínai importcikkre vonatkozó pótvámokat, Peking pedig válaszlépéseket ígért, és rövidesen szintén megemelt 60 milliárd dollár értékű amerikai árucikkre vonatkozó pótvámot. Az amerikai büntetővámokkal sújtott kínai termékek listáján a ritkaföldfémek nem szerepelnek.