Gazdaság

Nagy-Britanniából Magyarországra telepítené üzemét a Bosch

Nagy-Britanniában megszüntetné, és Magyarországra hozná kertészeti szerszámokat gyártó üzemét a Bosch. Akár 140 munkahely is megszűnhet így a szigetországban.



A vállalat a BBC-vel azt közölte, hogy gazdasági okok miatt szükséges Miskolcra telepíteni a gyártást, ennek nincs köze a Brexithez. Nagy-Britannia gazdasági bizonytalansága ugyanakkor vélhetően nincs kedvező hatással a vállalatra.



Az angliai üzem nem működött hatékonyan az elmúlt időszakban, hiába próbálták, nem sikerült javítani a hatékonyságot. A vállalat szerint Miskolcon költséghatékonyabban tudnának termelni.



A Portfolio szerint mindez alátámasztja, hogy habár a magyar bérek jelentősen nőnek, továbbra is nagyon komoly versenyelőnye országunknak, hogy a nyugati országokhoz képest olcsón termelünk. Fontos azonban megjegyezni, hogy a kutatási részleg Stowmarketben maradna a tervek szerint, csak a gyártás jönne Magyarországra.



A Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft. 2001 novemberében alakult Miskolcon. Mára nem csupán a cégcsoporton belül, hanem a régióban is meghatározó tényezővé vált, világszerte a Bosch legnagyobb kéziszerszámgyára lett. A mára több mint 38 ezer négyzetméter területű és több mint 2500 munkavállalót foglalkoztató üzem elektromos kéziszerszámok fejlesztésével és gyártásával foglalkozik.