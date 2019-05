Játékpiac

A szülők 2-6 ezer forintot költenek játékra gyereknapon

A magyar szülők 2-6 ezer forintot költenek játékra gyereknapon, legtöbben szabadtéri- vagy fejlesztőjátékot és sporteszközöket vásárolnak - derül ki a Regio Játékkereskedelmi Kft. és a Formatex Kft. MTI-nek küldött felméréséből.



A Régio online kutatása szerint tízből nyolc gyerek várja május utolsó vasárnapját. A szórakoztató programok közül az ugrálóvár, a trambulin és az arcfestés a legnépszerűbbek. A magyar családok 88 százaléka minden évben, további 6 százaléka ritkábban, de megünnepli a gyereknapot a kutatás szerint.



Gyaraki Dávid, a Regio Játék marketingvezetője a közleményben elmondta: a szülők 28 százaléka 2-4 ezer forintot, 26,5 százaléka pedig 4-6 ezer forintot, negyedük pedig akár 6 ezer forintnál is többet költ ajándékra. A nyár közeledtével leginkább a szabadtéri játékok kereslete nő meg, de népszerű meglepetés a kreatív- és fejlesztőjáték, a sporteszköz, valamint a 3 év alattiaknál a mesekönyv.



Május utolsó vasárnapján a válaszadók 28 százaléka tervez kirándulást, 18 százaléka pedig egész napos családi közös játékot.



A magyar tulajdonú Regio Játék 2018-ban 12,2 milliárd forint nettó árbevételt ért el, 16 százalékkal többet az előző évinél. Országszerte 34 boltja van, 450 dolgozót foglalkoztat, a magyar játékpiacon 25 százalékos részesedéssel rendelkezik.



A Formatex Kft. adatai szerint a gyereknap a harmadik legforgalmasabb időszak a játékbolt hálózatban a karácsonyi és a húsvéti szezon után. Gyereknapra a legtöbben továbbra is játékot, könyvet, vagy édességet adnak, de sokan lepik meg a gyereküket kedvenc ételükkel is - közölte a Formatex a kutatás alapján.



Borhi János, a Formatex ügyvezetője a közleményben elmondta: nő a kosárérték a játékboltjaikban, az átlagos vásárlói kosárérték 5500 forint. Tavaszi kültéri játékokat, sportszereket is szívesen választanak a szülők ajándékba.



A Játéksziget országszerte 10 üzletet üzemeltet. A Formatex 12 százalékos nettó árbevételnövekedést ért el 2018-ban, így 5 milliárd forint fölé nőtt az árbevétele, 2019-ben hasonló dinamikus növekedést terveznek.