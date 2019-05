Bizonytalanság

Brexit: Csődeljárás elé néz Jamie Oliver étteremhálózata

Csődeljárás elé néz az egyik legnépszerűbb, televíziós műsorairól világszerte is ismert brit sztárséf, Jamie Oliver étteremhálózata és az egyik legnagyobb brit acélipari vállalat, a British Steel. A két cég nem kis részben a brit EU-tagság megszűnésével (Brexit) járó bizonytalanságokat tartja felelősnek a pénzügyi nehézségekért.



Jamie Oliver kedden személyesen jelentette be, hogy kénytelen csődgondnokság alá helyezni vállalatát, amelynek pillére a kéttucatnyi éttermet működtető Jamie's Italian étteremhálózat. A csődeljárást várhatóan a KPMG könyvvizsgáló cég irányítja.



A Jamie's Italian 2008-ban indult, de már tavaly augusztusban majdnem csődbe ment, és csak az mentette meg, hogy Oliver személyes vagyonából fordított csaknem 14 millió fontot (4,9 milliárd forintot) az akkor még 37 étteremből álló hálózat életben tartására.



A cég azóta bezárt 13 éttermet és 600 alkalmazottat elbocsátott, de az újabb csődhelyzet további 1300 állást veszélyeztet.



A Jamie's Italian forgalma tavaly 11 százalékkal 101 millió fontra csökkent. Jamie Oliver a hálózat pénzügyi gondjait az ádáz piaci versennyel és a Brexit folyamatát övező, a fogyasztói hangulatot is megterhelő bizonytalansággal magyarázta.



A cég adósságállománya tavaly meghaladta a 71 millió fontot (26,5 milliárd forint).

Így reagált a sztárséf "Igen nagy szomorúságot érzek amiatt hogy így alakult, köszönettel tartozom a beszállítóknak és az alkalmazottaknak, hogy több mint egy évtizeden keresztül mindent megtettek, hogy sikeresek legyünk." Szerencsére az intézkedés csak a brit éttermeket érinti, a franchise-rendszerben működő külföldi éttermeket és a Fifteen Cornwall márkát nem.

A British Steel várhatóan szerdán jelenti be hivatalosan a csődeljárást.



A cég eredetileg 75 millió font áthidaló finanszírozást igyekezett felhajtani főleg állami hitel formájában, de végül 30 millió font kölcsönre jelentett be igényt. A tárgyalások az üzleti ügyek minisztériumával kedden még folytak.



A 150 éves múltra visszatekintő acélipari vállalat csődje közvetlenül 4500, a beszállítói hálózattal együtt további 23 ezer munkahelyet veszélyeztet.



A British Steel várhatóan az EY könyvvizsgáló céget bízza meg a csődeljárás vezetésével.



A cég fő problémái közé tartozik, hogy a Brexit teremtette bizonytalanság miatt az európai partnerek hosszú távú megrendelései szinte elapadtak, mivel egyelőre nem lehet tudni, hogy az EU-tagság megszűnése után Nagy-Britannia milyen kereskedelmi kapcsolatokat épít majd ki az Európai Unióval.



Rendezetlen kilépés esetén a kétoldalú kereskedelemben a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályrendszere lépne életbe, ez viszont vámok megjelenéséhez vezetne a jelenleg teljesen akadálytalan kereskedelmi forgalomban.



A WTO szabályrendszere alapján az Európai Unió 20 százalékos importvámot vetne ki a brit acélra, ha London és az EU nem tud időben szabadkereskedelmi megállapodást kötni, és emiatt Nagy-Britannia az unió szempontjából külső beszállító országgá válik.