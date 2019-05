Korlát

Életbe lépett a dohánytermékek tiltott kereskedelmének felszámolását célzó uniós jogszabály

Új uniós nyomonkövetési rendszer lépett életbe hétfőn, amely az egyes árukon elhelyezett egyedi azonosító segítségével ismeri fel a nem törvényes úton előállított, vagy az ellátási láncba jogszerűtlenül bekerült dohánytermékek unión belüli mozgását - közölte az Európai Bizottság.



Vytenis Andriukaitis, az Európai Bizottság egészségügyért és élelmiszerbiztonságért felelős biztosa elmondta, az új rendszer arról is gondoskodik, hogy a dohánytermékek megfeleljenek bizonyos biztonsági követelményeknek az által, hogy minden egyes csomagot legalább ötféle eredetiséget igazoló elemmel kell ellátni.



A nyomonkövetési rendszert, valamint a biztonsági előírásokat a tagállamoknak a cigaretta és a cigarettadohány esetében május 20-ig kellett bevezetniük, az összes többi dohánytermék esetében a határidő 2024. május 20. Az új jelölések kiadásáért felelős szervezet létrehozásáért a tagállamok felelősek. Amennyiben ezt még nem tudták teljesíteni, a rendszer működése érdekében átmenetileg más tagállamok azonosítói szolgáltatásait használják - közölte az uniós biztos.



A dohányzás továbbra is a korai elhalálozás legfőbb okai között szerepel az Európai Unióban. A dohánytermékek illegális kereskedelme megkönnyíti a cigarettához és egyéb dohánytermékekhez való hozzáférést többek között a gyermekek és a fiatalok számára is. A dohány tiltott kereskedelme továbbá az adóbevételek esetében minden évben több millió euró veszteséget okoz a tagállamok számára - tájékoztatott az uniós bizottság.