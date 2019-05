Pénzügy

MNB - Azonosítani kell a banki ügyfeleket június 26-ig

A pénzintézetek ügyfeleinek azonosítania kell magukat június 26-ig, mert ellenkező esetben zárolják a számlát - figyelmeztetett a Magyar Nemzeti Bank (MNB) felügyeleti szóvivője az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában.



Binder István emlékeztetett: az intézkedés uniós, illetve hazai jogszabály alapján vált szükségessé a pénzmosás, illetve a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem érdekében.



Az azonosítás, az okmányok másolása néhány percet vesz igénybe, illetve az ügyfeleknek nyilatkozni kell arról, hogy nem kiemelt közszereplők, mert rájuk többlet előírások vonatkoznak - tette hozzá.



Mint elmondta: az azonosítási kötelezettség jellemzően azokra vonatkozik, akik az elmúlt két évben nem jártak személyesen a bankjuknál. A többiek adatait ugyanis időközben valószínűleg egyeztették.



Ugyanakkor az adatközlés postán, illetve e-mailen is megoldható. Utóbbi feltétele, hogy a dokumentumok a banknál bejelentett e-mail címről érkezzenek - fűzte hozzá.



Arra is felhívta a figyelmet, hogy a számlához tartozó csoportos beszedéseket, az adategyeztetés hiányában is teljesítik a bankok, azonban egyedi utalásokra, vagy pénzfelvételre nem lesz lehetőség.