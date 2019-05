Nébih

A megengedettnél több színezéket találtak egy gyerekeknek szánt cukorkában

Fotó: Nébih

A megengedettnél több kinolinsárga, és nem jelölt tartrazin színezékeket mutatott ki a szlovák hatóság gyerekeknek szánt, nyelvszínező cukorkában; a lengyel előállítású termékből Magyarországra is érkezett - tette közzé a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) internetes oldalán hétfőn.



A tájékoztatás szerint a színezékek kis mennyiségben biztonságosan fogyaszthatók, egyes kutatások szerint azonban nagyobb mennyiségben a gyerekeknél hiperaktivitást okozhatnak, valamint allergiás reakciókat is kiválthatnak. Ezért az Európai Unió területén kötelező figyelmeztető feliratot tenni minden olyan élelmiszerre, amely az érintett színezékek valamelyikét tartalmazza.



A Nébih az európai uniós RASFF riasztási rendszeren keresztül értesült az esetről.



Az érintett a "Kiss me" elnevezésű, citrom, málna és feketeribizli ízű, olvadós nyelvfestős puha cukorka, a 100 grammos kiszerelésű termék minőségmegőrzési ideje 2020. március 30-án jár le.